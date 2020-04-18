"Отпускаю! И в небо улетает": Такую версию песни МакSим вы еще не слышали!

Музыканты сделали неожиданную аранжировку и положили слова песни, на музыку Linkin Park.

Подписчики группы тут же поспешили оставить восторженные комментарии. Они подчеркнули, что эти две композиции идеально сочетаются. Большая часть фолловером согласилась с тем, что ролики Rock Privet - это одна из главных развлечений на карантине.

Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов уже есть каверы на песни Maksim, "Руки Вверх", Леонида Агутина, "Зверей", Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса.

Ранее они сразили Сеть своей версией "Позови меня с собой" Аллы Пугачевой объединенной с музыкой Rammstein.