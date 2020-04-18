Сб, 18.04.2020
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"Отпускаю! И в небо улетает": Такую версию песни МакSим вы еще не слышали!
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МакSим

ФОТО: Пресс-фото

Режим самоизоляции для многих музыкантов стал возможностью создавать новые песни и мелодии. В стороне не осталась и московская группа Rock Privet. На этот раз выбор артистов пал на хит МакSим "Отпускаю". 

Музыканты сделали неожиданную аранжировку и положили слова песни, на музыку Linkin Park. 

Подписчики группы тут же поспешили оставить восторженные комментарии. Они подчеркнули, что эти две композиции идеально сочетаются. Большая часть фолловером согласилась с тем, что ролики Rock Privet - это одна из главных развлечений на карантине. 

Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов уже есть каверы на песни Maksim, "Руки Вверх", Леонида Агутина, "Зверей", Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса. 

Ранее они сразили Сеть своей версией "Позови меня с собой" Аллы Пугачевой объединенной с музыкой Rammstein.

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