"Я такого и на "Престолах" не видел": Колокольников о картине Нолана, которую снимали в Балтии

19 декабря 2019 года, состоялась официальная премьера полноценного трейлера фильма "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана. Съемки фильма в том числе проходили и в Таллинне.

В интервью РИА "Новости" Колокольников сказал, что это были обыкновенные пробы, потом встреча с режиссером, а потом уже пробы лично у него. Так он попал проект, но называть имя своего персонажа он пока не может.

Юрий признался, что съемки "Довода" кардинально отличаются от его предыдущей работы.

"Кристофер в этом плане - совершенно отдельный тип. Как и "Довод". В плане производства я такого и на "Престолах" не видел, в смысле масштаба", - заверил он.

Тем не менее он отмечает, что все съемки одинаковые. Что касается самого Кристофера Нолана, то для Колокольникова - это были тяжелые съемки.

"Как армия. По 18 часов, ни на секунду не расслабишься, кого бы ты ни играл и что бы ни делал", - указал он.

Юрий отметил невероятную энергию, которая исходит от голливудского режиссера.

"Как большая звезда, которая вокруг себя гравитационные волны посылает. И это не в каком-то эмоциональном состоянии - он не кричит, ты просто чувствуешь, что только он может такие фильмы снимать", считает он.

Напомним, в четвертом сезоне сериала "Игра престолов" Юрий Колокольников сыграл вождя племени теннов Стира. За плечами артиста роли в таких картинах, как "Метод", "Статский советник", "Кука", "Дуэлянт", "Дети арбата", "Юморист" и другие. Женат на актрисе Ксении Раппопорт.