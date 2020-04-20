Тимати ответил на вызов Насти Ивлеевой: "Ты не готова ко мне физически"
Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) разместил на своей Instagram-странице ролик с обращением к популярному блогеру Насте Ивлеевой. Он указал, что она еще не доросла до его уровня.
Настя Ивлеева пригласила рэпера на 13-й эфир в Instagram в рамках своего шоу "Прямой карантин".
"Я понял, что ты мне кидаешь вызов, дорогая. Я взял время... Я посмотрел твои выпуски, посмотрел твои сторис. Я изучил их... Я тебе скажу честно... В программе Елены Малышевой намного больше экшена", - сказал артист на видео
Тимати довольно резко ответил телеведущей.
"Ты не готова ко мне физически. Я скушаю тебя с потрохами. Подготовься ко мне как следует. Скинь мне в директ свои предложения. Что ты хочешь делать со мной в прямом эфире? И мы поставим эту жирную 13-ю точку", - подытожил он.
Напомним, что в прямом эфире у Ивлеевой уже были такие звезды, как Егор Крид, Лолита, Максим Галкин, Илья Прусикин, Ида Галич, Регина Тодоренко и многие другие.
Ранее на своей Instagram-странице блогера и ее баттлы раскритиковала Ксения Собчак, ей возразил Максим Галкин и Тина Канделаки.