Вт, 21.04.2020
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"Наргиз лила на нас клевету": Организатор концертов пожаловался на певицу

Наргиз Закирова

ФОТО: скриншот видео

После расставания с продюсером Максом Фадеевым российская исполнительница Наргиз Закирова то и дело оказывается в центре внимания СМИ. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на "Экспресс-газету". 

Еще до пандемии коронавируса у артистки были отменены концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. По этому поводу певица высказывалась в соцсетях и утверждала, что спасла со своими юристами концерт в Воронеже. 

Теперь стали известны детали отмены тех самых концертов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. 

"Наргиз лила на нас клевету, якобы мы без всякой причины отменяли ее концерты. А ради чего нам было их проводить? В Краснодаре было продано всего 100 билетов. В Ростове-на-Дону - 130. В Ставрополе - столько же", - цитирует портал директора концертного агентства из Воронежа Игоря Малюкова.

Мужчина не скрывает, что работал с Наргиз, когда она была подопечной Фадеева. Позже стало известно, что она приедет с новой программой. Это оказались нецензурные песни. На организатора написали жалобу. Зрители были недовольны. 

Концерты пришлось отметить, так как билеты никто не покупал, а в Воронеже выступление все-таки состоялось.

Малюков утверждает, что Наргиз вместе с любовником устроила в номере разгром и мешали жильцам, чьи номера были рядом с ними. Мужчина указал, что они выпили весь алкоголь из бара, уехали и не оплатили счет. 

Ранее Макс Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой.

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