Covid-19 в Латвии: плюс 13 новых случаев и еще две смерти

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 1364 анализа, 13 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 761. Сообщается о смерти еще двух пациентов. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19.
В минувшие сутки госпитализированы 5 человек, всего в стационаре находятся 42 пациента. Состояние 37 средней тяжести, 5 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 71 пациент, 133 человека выздоровели.
Сообщается о смерти еще двух пациентов - в группе от 80 до 85 лет и в группе от 50 до 55 лет. У них были хронические заболевания, что привело к тяжелому течению болезни.
Pēdējās 24h veikti 1364 COVID-19 izmeklējumi, tests pozitīvs 13 cilvēkiem, miruši 2 (vecumā grupā 80-85 un 50-55, bija hroniskas slimības, kas veicināja smagu COVID-19 slimības gaitu). Latvijā kopā veikti 39336 izmeklējumi, saslimusi 761 persona un 133 izveseļojušās, 11 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020
Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 39 336 анализов, 761 оказались положительными.
Pēdējās diennakts laikā stacionēti 5 pacienti (kopā stac. 42 pacienti) 37 pacienti ar vidēji smagu, 5 pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīts 71 pacients, (@VMNVD dati)— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 22, 2020
Как сообщалось ранее, вылечившимися от Covid-19 на данный момент считаются 133 латвийца. Человек признается здоровым, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат.
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