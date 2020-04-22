Ср, 22.04.2020
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Covid-19 в Латвии: плюс 13 новых случаев и еще две смерти

ФОТО: PIERO CRUCIATTI/AFP

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 1364 анализа, 13 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 761. Сообщается о смерти еще двух пациентов. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19. 

В минувшие сутки госпитализированы 5 человек, всего в стационаре находятся 42 пациента. Состояние 37 средней тяжести, 5 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 71 пациент, 133 человека выздоровели. 

Сообщается о смерти еще двух пациентов - в группе от 80 до 85 лет и в группе от 50 до 55 лет. У них были хронические заболевания, что привело к тяжелому течению болезни. 

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 39 336 анализов, 761 оказались положительными. 

Как сообщалось ранее, вылечившимися от Covid-19 на данный момент считаются 133 латвийца. Человек признается здоровым, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат.

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