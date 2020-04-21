Стало известно, сколько жителей Латвии с Covid-19 уже вылечились

До сих пор в Латвии констатировано 748 случаев заражения Covid-19, и это значит, что на данный момент из всех инфицированных вылечились почти 18%.

"В отличии от ряда стран, мы делаем повторное тестирование, чтобы понять, действительно ли человек выздоровел, а не только избавился от симптомов", - прокомментировала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Если два теста с интервалом по крайней мере в четыре дня показывают отрицательный результат, семейный врач сообщает об этом в Центр профилактики и контроля заболеваний. Если человек признан выздоровевшим, соблюдение им карантина больше не проверяется.