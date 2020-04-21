Вт, 21.04.2020
Во времена до вируса люди в очереди толкались, а теперь - совсем другие люди стали, стоят на расстоянии Даце, кассир Maxima
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Стало известно, сколько жителей Латвии с Covid-19 уже вылечились

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Выздоровление от Covid-19 на данный момент подтверждено в Латвии у 133 человек. Человек считается выздоровевшим, если у него отсутствуют симптомы, а тесты дважды дали отрицательный результат.

До сих пор в Латвии констатировано 748 случаев заражения Covid-19, и это значит, что на данный момент из всех инфицированных вылечились почти 18%.

"В отличии от ряда стран, мы делаем повторное тестирование, чтобы понять, действительно ли человек выздоровел, а не только избавился от симптомов", - прокомментировала министр здравоохранения Илзе Винькеле. 

Если два теста с интервалом по крайней мере в четыре дня показывают отрицательный результат, семейный врач сообщает об этом в Центр профилактики и контроля заболеваний. Если человек признан выздоровевшим, соблюдение им карантина больше не проверяется.

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