"Покажу сиськи". Ивлеева и Тимати провели дичайший совместный прямой эфир

Отметим, что это был 13-й эфир, в определенном смысле - юбилейный. Накануне эфира Тимати ярко анонсировал свою готовность к участию:

"Ты не готова ко мне физически. Я скушаю тебя с потрохами. Подготовься ко мне как следует", - заявил он.

Если вы все пропустили, шоу Ивлеевой "Прямой карантин" проходит в прямом эфире в социальной сети Instagram. Во время выпуска блогер и приглашенные звезды беседуют, отвечают на странные вопросы и выполняют шутливые задания. Ранее в эфире у Насти оказались Егор Крид, Лолита, Максим Галкин, Илья Прусикин, Ида Галич, Регина Тодоренко и многие другие.

Но шоу с Тимати по яркости однозначно превзошло все предыдущие, в какой-то момент на их угар пришло смотреть 560 тысяч человек одновременно. А всего трансляцию посмотрели больше 1 миллиона 400 тысяч зрителей.

Что они творили в эфире? Разное. И оба хорошенько подготовились, прислав друг другу "арсенал для издевательств". Для начала Тимати ловко прошелся по мышеловкам, а Настя, завывая "Плачут небеса", стояла на досках с гвоздями.

Но дальше было веселее. После поедания бургеров на скорость, Ивлеева предложила Тимати проткнуть что-нибудь себе зубочисткой, но он пошел дальше и проколол медицинской иглой губу. На самом деле. Именно в этот момент эфир разрывали просмотры.

ФОТО: Кадр из видео

Чтобы поддержать накал, Ивлеева вдруг пообещала показать "сиськи", если подтянутся еще больше зрителей, озвученная ею цель - полмиллиона. И надо сказать, зрители не подвели, их стало 560 тысяч. Однако, прелести Ивлеевой так никто и не увидел. Чтобы выйти из ситуации, Тимати предложил Насте написать картину голой грудью. Блогер не растерялась, обмакнула грудь в гуашь и создала шедевр. Делала она это спиной к зрителям. А жаль.

ФОТО: Кадр из видео

В эфир вошло и то, как Настя уничтожает любимую вещь - толстовку Nike по спецзаказу, то же самое пришлось делать и Тимати, разбившему свой iPhone. Он же поджигал себе руку и получил от Насти портрет Джигана для записей прямых эфиров на его фоне.

"Ты совершенно отмороженный. Ты знаешь об этом? Я даже не ожидала, что ты настолько сумасшедший", - подвела итог шоу Ивлеева.