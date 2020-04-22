Открыта размещенная в башне собора Св. Иакова капсула с посланиями от 1982 года

Капсулу официально открыл глава Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич. В ней были найдены два послания, датируемые 1982 годом - одно от общины собора Св. Иакова, а другое - от Министерства культуры Латвийской ССР и Инспекции по охране памятников архитектуры Риги.

По древней традиции строителей, в шпилях башен размещают капсулы с документами, посвященными как истории строительства здания, непосредственно строителям, так и важнейшим событиям. Во время ремонта или реставрации документы из хранилищ изымают, а вместо них помещают новые послания будущим поколениям, прикладывая и копии старых документов.

О прошлой капсуле, которую поместили на шпиле вместе с петушком 2 июня 1756 года, в газете "Литература и искусство" от 20 августа 1982 года сказано:

"После открытия капсулы иаковского петушка оказалось, что герметично закрытая свинцовая капсула переломана пополам, а размещенный в ней рулон пергамента под влиянием атмосферы был поврежден.

Реставраторам удалось раскрыть документ, но текст расплылся и нечитаем. Специалисты считают, что еще не все надежды потеряны, но на расшифровку текста потребуется много времени".

Сегодня мы знаем, что текст в прошлой капсуле так и не был отреставрирован и его до сих пор не удалось прочитать.

Видео: Збигнев Станкевич открывает капсулу

Впрочем, нужно отметить, что в найденных посланиях можно найти другую достаточно важную и исторически интересную информацию, которой сегодня можно дать оценку. Например, из послания церкви можно узнать, что в Латвии в 1982 году было целых 179 католических общин, а число католиков составляло около 250 000. Что почти у каждой общины была своя церковь или храм, за исключением некоторых, богослужения которых проходили в лютеранских церквях.

"Это важные и значительные факты, так как они показывают, что вера объединила общины различных христианских конфессий в Латвии и что они сотрудничали между собой в советские годы", - отметил роль документа Станкевич.

Интересен и факт, что в послании Минкульта ЛССР от 19 августа 1982 года сказано: "В это время памятники культуры охранялись, основываясь на законе СССР от 29 октября 1976 года о защите и использовании исторических и культурных памятников и законе ЛССР от 23 декабря 1977 года о защите и использовании исторических и культурных памятников. Все памятники истории и культуры, находящиеся на территории Латвийской ССР, охраняются государством".

Галерея: Збигнев Станкевич открывает капсулу

Кардинал Римской католической церкви Янис Пуятс, который тогда был канцлером курии и деканом собора, не припоминает, чтобы советская власть когда-либо помогала восстанавливать собор или его петушка.

Совсем наоборот, он хорошо помнит время, когда храмы отбирали у церкви и за возможность молиться в них нужно было платить государству большие налоги.

Впрочем, он признает, что благодаря поддержке верующих удалось сохранить почти все церкви, так как налоги были заплачены, а храмы содержались в должном порядке. Однако никакой помощи или поддержки от государства или Инспекции по защите памятников архитектуры Риги не было. Все ремонтные работы, в том числе изготовление петушка, производились только и исключительно на пожертвованные общиной средства.

Такие же воспоминания и у главы Латвийской римско-католической церкви Збигнева Станкевича.