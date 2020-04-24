Самая массовая стрельба в Канаде началась с семейной ссоры

Сообщается, что причиной стрельбы стала семейная ссора пары.

51-летний Габриэль Уортман совершил нападение один, преступление не связано с терроризмом.

Напомним, на выходных Уортман убил по меньшей мере 22 человека и спустя 13 часов он был застрелен в перестрелке с полицией.

Нападавший был одет в полицейскую форму, и в начале преступления перемещался на автомобиле, напоминающим полицию.

Полиция обыскала 16 мест преступления в центральной и северной части провинции. Нападения начались в городке Портапик, жертвы были найдены рядом со зданием, а также в его помещениях. По данным полиции, это было первое место преступления.

Злоумышленник сознательно выбрал там жертв, но затем начал нападать на случайно выбранных людей.

Галерея: Стрельба в Канаде