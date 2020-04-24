Самая массовая стрельба в Канаде началась с семейной ссоры

Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия началась после ссоры нападавшего с его подругой. Она выжила, со ссылкой на полицию сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что причиной стрельбы стала семейная ссора пары.
51-летний Габриэль Уортман совершил нападение один, преступление не связано с терроризмом.
Напомним, на выходных Уортман убил по меньшей мере 22 человека и спустя 13 часов он был застрелен в перестрелке с полицией.
Нападавший был одет в полицейскую форму, и в начале преступления перемещался на автомобиле, напоминающим полицию.
Полиция обыскала 16 мест преступления в центральной и северной части провинции. Нападения начались в городке Портапик, жертвы были найдены рядом со зданием, а также в его помещениях. По данным полиции, это было первое место преступления.
Злоумышленник сознательно выбрал там жертв, но затем начал нападать на случайно выбранных людей.
Галерея: Стрельба в Канаде
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!