Пт, 24.04.2020
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  • "Вы же певица, а не порнозвезда": Брежнева снялась в откровенной фотосессии и разгневала подписчиков

"Вы же певица, а не порнозвезда": Брежнева снялась в откровенной фотосессии и разгневала подписчиков

Вера Брежнева

ФОТО: instagram.com/ververa

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева решилась на фотосессию в стиле ню, которую сделала в собственном доме. Снимки она разместила на своей Instagram-странице. 

Супруга Константина Меладзе такими фото призвала поклонников оставаться дома во время пандемии Covid-19 и заниматься любовью.

"Stay home. Make love", - подписала она публикацию.

Мнения фолловеров разделились. Были те, кто хвалил певицу за смелость, но нашлись и такие, которых такие снимки возмутили.

"Вы же певица, а не порнозвезда", "У вас дети подрастают. Не стыдно, когда увидят?", "Вера, вы красотка", "Это голое тело или боди?", "А муж не ревнует за откровенные фото?" - писали подписчики в комментариях. 

Снимки собрали 113 тысяч лайков и свыше 2 тысяч комментариев. 

Стоит сказать, что это не первые откровенные фото Веры за последнее время. Ранее она снялась топлес в ванной. 

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