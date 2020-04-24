"Вы же певица, а не порнозвезда": Брежнева снялась в откровенной фотосессии и разгневала подписчиков

Супруга Константина Меладзе такими фото призвала поклонников оставаться дома во время пандемии Covid-19 и заниматься любовью.

"Stay home. Make love", - подписала она публикацию.

Мнения фолловеров разделились. Были те, кто хвалил певицу за смелость, но нашлись и такие, которых такие снимки возмутили.

"Вы же певица, а не порнозвезда", "У вас дети подрастают. Не стыдно, когда увидят?", "Вера, вы красотка", "Это голое тело или боди?", "А муж не ревнует за откровенные фото?" - писали подписчики в комментариях.

Снимки собрали 113 тысяч лайков и свыше 2 тысяч комментариев.

Стоит сказать, что это не первые откровенные фото Веры за последнее время. Ранее она снялась топлес в ванной.