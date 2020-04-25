"Ты же маленький вампир": Тимати ответил Ксении Собчак на возмущение про эфир с Ивлеевой

Напомним, что во время прямого эфира с Ивлеевой рэпер прямо на камеру проколол себе губу иголкой и устроил себе полосу препятствий из мышеловок. Конечно, Ксения не называла имен, но было понятно о ком она говорит.

Не оставила Собчак без внимания и бывшую участницу проекта "Дом-2" Викторию Боню, которая на днях в Сети утверждала, что пациенты в США якобы заболевают не из-за коронавируса, а "от радиации и облучения", которые они получают от 5G-связи.

Тимати, в свою очередь, не стал молчать. Он ответил Ксении в ее же стиле.

"Мир логичен. Вначале люди протыкают губы и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами и говорят "мы так развлекаем аудиторию", а потом (на следующий день) твои программные директора, разрывают телефон моей пиар-службе с просьбой: уговорить Тимати выйти с тобой в прямой эфир в твоей программе на Первом", - заявил рэпер, объясняя, что после скандального эфира Ксения пыталась сделать программу с его участием.

Он указал, что Собчак не такая, какой хочет казаться.

"Детство в МГИМО, Бэха с водителем, Кремлевским флагом и мигалкой (предписание - без права обыска), олигархи, кокаин в "Дягилеве", сериал "Блондинка в Шоколаде", "Дом-2", премия Муз-ТВ, ширма либеральной повестки, баллотирование в Президенты РФ и жесткое не согласие с "кровавым режимом", не продолжительная тишина после и.... тарарам! Своя программа на Первом канале! На главном федеральном канале страны", - подчеркнул он.

Тимати предположил, что, наверное, "можно быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению самостоятельно являясь безоговорочным примером", но он считает, что Ксения - это не тот случай.

"Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь.

Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что то не дотягивают цифры, ну никак. Я понимаю что ты обижена, ведь когда я с Гуфом выпустил трек, ты умоляла меня сделать с тобой программу понимая ее рейтинг, а я тебе отказал.

Отказал и на днях с эфиром", - раскрыл подробности происходящего Юнусов.

Он попросил Ксению не обижаться, просто ему это неинтересно.

"Тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу.

Ну просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость, и плюс чуть обиды на меня. Брось ты это. Оставь престарелого репера неудачника, плохого продюсера и некудышного бизнесмена догнивать вместе с блогерами в их же эфирах, это совсем не топик и не пример для подражания", - подытожил Тимати.

Он попросил Собчак жить своей жизнью и показать всем, как она может вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе.

ФОТО: instagram.com/timatiofficial

Напомним, ранее Максим Галкин отреагировал на критику Собчак.