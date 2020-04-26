Ухань: в больницах больше нет пациентов с Covid-19

Об этом заявил официальный представитель государственной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн, передает "РБК" со ссылкой на "Синьхуа".

Последнего пациента выписали 24 апреля, и он стал последним не только в Ухане, но и во всей провинции Хубей.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Китай находится на девятом месте в мире по числу заболевших. По данным Национальной комиссии КНР по вопросам здравоохранения, по состоянию 26 апреля Covid-19 был зарегистрирован у 82,8 тыс. человек.

Сообщается, что с конца марта в Ухане не фиксировались новые случаи заражения, а 8 апреля сняли на въезд и выезд транспорта. Также ранее сообщалось, что с января в к Китае никто не умер от коронавируса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская разведка подготовила доклад о том, что Китай скрыл реальное число зараженных Covid-19.