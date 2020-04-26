Ухань: в больницах больше нет пациентов с Covid-19

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром Covid-19, в больницах не осталось пациентов с этим заболеванием. Последнего пациента, который болел в тяжелой форме, выписали 24 апреля.
Об этом заявил официальный представитель государственной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн, передает "РБК" со ссылкой на "Синьхуа".
Последнего пациента выписали 24 апреля, и он стал последним не только в Ухане, но и во всей провинции Хубей.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Китай находится на девятом месте в мире по числу заболевших. По данным Национальной комиссии КНР по вопросам здравоохранения, по состоянию 26 апреля Covid-19 был зарегистрирован у 82,8 тыс. человек.
Сообщается, что с конца марта в Ухане не фиксировались новые случаи заражения, а 8 апреля сняли на въезд и выезд транспорта. Также ранее сообщалось, что с января в к Китае никто не умер от коронавируса.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская разведка подготовила доклад о том, что Китай скрыл реальное число зараженных Covid-19.
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