Виктория Дайнеко: Взорвать шоу-бизнес в 17 лет, приглянуться Пугачевой и покорить Матвиенко
Во вторник, 12 мая, российская исполнительница Виктория Дайнеко отметила свое 33-летие. RUS.TVNET решил рассказать про эту певицу в рамках рубрики "Звезда недели".
Виктория Дайнеко родилась в Казахстане, но семья решила переехать в Якутию. Девочка была единственным ребенком. Родители души не чаяли в дочке и постарались дать ей огромное количество любви и заботы.
По словам певицы, она всегда была очень смелым ребенком. Ничего не боялась, даже была отважнее парней и спускалась на канате с крыши двухэтажного здания на стройке.
С 5 лет Виктория занималась танцами, а до 8 класса пела в ансамбле "Атас". Потом это была эстрадная группа "Отражение", а затем "Фаэтон". Она всегда мечтала стать эстрадной певицей, но родители не воспринимали ее мечты всерьез. Все изменила победа на шоу "Фабрика звезд-5". Именно после нее жизнь девушки изменилась.
Любопытный факт, Виктория Дайнеко победила на шоу "Фабрика звезд" целых два раза (Вторая победа была в шоу "Фабрика звезд. Возвращение").
Она получила контракты, стала записывать песни, выпускать альбомы и клипы, даже сниматься в кино.
"У меня есть слабость - музыка, мужчина и мой ребенок", - смеясь говорила она в интервью 2019 года для станции Europe Plus.
Так сложилось, что музыка всегда была в доме Виктории. У ее отца была своя дискотека, на которой он был диджеем. Она прекрасно помнит, как в 4 года слушала "Лондон, гудбай" группы "Кар-Мэн".
Когда ей пришла в голову мысль написать альбом без участия Игоря Матвиенко, то она решила записать его в Англии. Она ощутила, что попала в свою атмосферу. Альбом ей дался легко. Виктория считает, что повлияло то, что она с детства слушала и любила британскую музыку.
В 2019 году она записала и выпустила песню "Твоя девочка", которая стала новым витком в ее творчестве.
После того, как она ее записала на студии и получила демо, Виктория до конца не была уверена, что Матвиенко ее одобрит. Но продюсеру понравились перемены, которые произошли в звучании Дайнеко, кроме того и публика восприняла хит более чем хорошо. На композицию был снят клип, и песня стала заглавным синглом альбома "Магнитные".
"Мы вместе уже 15 лет, потому что мы идеально друг другу подходим... Музыкальный продюсер у меня очень замечательный", - признается она.
Когда Виктория приехала в Москву она не сразу начала питать теплые чувства к этому городу. Впервые она полюбила Москву только спустя 7 лет.
"Москва - это как несколько городов, которые соединены в один... Первое время я испытывала стресс и страх... Жизнь в Москве не будучи публичным человеком я не помню", - рассказывает Дайнеко в интервью.
Девушка указала, что сразу, как она приехала в Москву, она поступила в институт и попала на кастинг "Фабрики звезд". Она тут же прошла и моментально все закрутилось. Популярность наступила стремительно, ей на тот момент было всего 17 лет.
"В Москве я сразу стала публичным человеком", - объясняет она.
Виктория приехала в столицу России с целью поступить на джазовое училище, но преподаватель перенесла прием. В итоге Дайнеко просто уже не знала куда подать документы, так она совершенно случайно попала на факультет английской филологии Московского авиационного института.
А потом кастинг "Фабрики звезд" изменил все и девушка передумала поступать туда, куда собиралась.
"Просто пришла на проект посмотреть на Аллу Борисовну", - вспоминает эти события Дайнеко.
Так она прошла несколько туров, а потом стала волноваться, что ее все-таки не возьмут. Ей было невероятно интересно узнать изнутри, как работает этот проект.
На "Фабрике звезд" Алла Пугачева отзывалась о Дайнеко, как о девушке с голосом.
В результате Виктория стала победительницей и приобрела армию верных фанатов и поклонников. Самый первый клип девушки на песню "Лейла" мгновенно стал хитом. После победы на проекте ей поступило предложение о сотрудничестве от продюсера и композитора Игоря Матвиенко.
Кроме хита "Лейла", в копилке артистки песни "Я просто сразу от тебя уйду", "Дыши", "Стоп, куда же я иду" и дуэт с Александром Маршалом "Снилось мне", "Я буду лучше", "Сотри его из memory", "Девушка на миллион" и многие другие.
В 2007 году Виктория снялась в эротической фотосессии для журнала Playboy.
Многим певица запомнилась по участию в проекте "Ледниковый период", где ее партнером был фигурист Алексей Ягудин. Позже они даже записали дуэт на песню "Иголка" и сняли клип.
Мало кто знает, но у Виктории был роман с солистом группы "Корни" Павлом Артемьевым во время первого гастрольного тура.
Роман был краткосрочным, но после него осталась красивая песня под названием "Я просто сразу от тебя уйду".
Среди мужчин Виктории, по мнению многочисленных СМИ, фигурирует другой коллега Павла по группе Дмитрий Пакуличев и певец Алексей Воробьев.
В 2014 году Виктория Дайнеко начала встречаться с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. В 2015 году пара поженилась. Но в конце 2016 года супруги расстались. Девушка старается не афишировать свою личную жизнь и прессе остается только лишь гадать, кто ее новый избранник.
Одно известно точно, Виктория любит свою дочь Лидию и всегда старается об этом рассказать в интервью.
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