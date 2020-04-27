В Латвии радость от дешевого топлива не будет долгой

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что падение продаж дизельного топлива в марте по отношению к февралю составило 12%, в свою очередь бензина было реализовано на 45% меньше. Цены на топливо за последние три месяца снизились на 30 центов за литр, сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3.

Как указывает исполнительный директор Ассоциации торговцев топливом Иева Лигере, цена приспосабливается к условиям рынка и тенденциям на рынке нефти, в свою очередь наценка - дело каждого торговца. Если допустить, что бензин стоит 1 евро за литр, то примерно 60 центов из него - это налоги и сборы, 30 центов - закупочная цена, а оставшиеся 10 центов - расходы розничного торговца, которые включают содержание заправки, зарплаты сотрудников и так далее.

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Однако эксперты в сфере экономики считают, что ориентировочная цена бензина по европейским оптовым ценам уже с конца марта была ниже одного евро - около 95 центов за литр. И эксперт рынка нефти, экономист Зигурд Вайкулис отмечает, что на латвийских заправках бензин 95 марки должен стоить в среднем 95 центов.

Складывается ощущение, что в Латвии заправки больше конкурируют во вкусах кофе, чем в ценах на топливо, так как 95-й бензин в Латвии еще месяц назад должен был стоить меньше одного евро за литр", - считает Вайкулис.

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И все-таки уже летом спрос на нефть в мире должен вырасти и цены в ближайшие пару месяцев начнут ползти вверх. Другими словами, когда нормализуется ситуация, поднимутся и цены на нефть, они достигнут примерно 40-50 долларов за баррель. При этом уровне цен, если переносить их на наши розничные цены, 95 бензин должен будет стоить от 1,15 до 1,20 евро за литр, прогнозирует эксперт.

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