airBaltic: как только разрешат, мы готовы лететь

В интервью программе Латвийского телевидения Panorāma Гаусс рассказал, что в случае необходимости пассажирам могут выдавать медицинские маски для лица и оставить часть сидений пустыми. На данный момент самолеты поднимаются в небо только для репатриационных рейсов, но airBaltic готовится к тому, что при необходимости флот может быть готов к полетам уже 13 мая.

На данный момент на сайте авиакомпании можно купить билеты по 14 направлениям, в том числе в Москву, Амстердам, Стокгольм, Лондон и др., начиная с 13 мая.

"Мы будем технически готовы провести эти рейсы, если нам разрешат, если закончится чрезвычайная ситуация. Конечно, если ее продлят, то нам придется отменить эти рейсы и перенести бронирования на будущее", - сказал Гаусс.

Он отметил, что после восстановления авиасообщения, пассажирам предстоит рассчитывать, что правила дистанцирования могут сохраниться, а в аэропортах могут быть разные ограничения.

airBaltic будет раздавать пассажирам маски, но оставлять сиденья свободными готово лишь в случае, если это станет обязательным требованием.

"Мы готовились к сценарию, что среднее сидение должно остаться пустым. С практической точки зрения - дистанция между сидящим впереди пассажиром меньше, чем с тем, кто сидит рядом. Поэтому мы считаем, что лучший варианты - обеспечить каждого пассажира маской, как мы это делаем на репатриационных рейсах", - сказал Гаусс.

Правительство обещает внести ясность с продлением режима ЧС на следующей неделе.

Ранее в интервью Латвийскому радио Министр здравоохранения Илзе Винькеле указала, что чтобы принять решение о смягчении каких-либо ограничений, Минздрав предложит в течение четырех недель анализировать несколько критериев заболеваемости Covid-19.