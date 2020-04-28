Министр сообщения: регулярные рейсы airBaltic может восстановить в конце лета

Сначала количество рейсов будет небольшим, будут и ограничения по числу пассажиров в салоне.

По прогнозам Линкайтса, к докризисному количеству пассажиров airBaltic вернется через два года.

Столько же времени потребуется для стабилизации всей мировой авиации.

Представитель авиакомпании Алиса Бриеде рассказала, что перевозки пассажиров начнутся на 22 самолетах из 38, и это будут только Airbus. Постепенно airBaltic примет на работу часть уволенных работников, однако планируется, что после кризиса их будет на 40% меньше.

Говоря о государственной поддержке авиакомпании, Линкайтс рассказал, что уже сейчас на увеличение основного капитала airBaltic выделено 36,2 млн евро. В ближайшее время государство примет решение о дополнительной поддержке, которую нужно согласовать с Еврокомиссией.

Ранее глава airBaltic Мартин Гаусс заявил, что самолеты авиакомпании готовы подняться в небо уже 13 мая, если на это дадут разрешение.