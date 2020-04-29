Латвия перераспределит полмиллиарда евро

Минфин сообщает, что на данный момент принято решение о перераспределении 100 миллионов евро, которые предусматривались на проект железной дороги Минсообщения, сообщает LETA.

Из этой суммы 30 миллионов будет направлено на укрепление инстанций сферы здравоохранения, 35 миллионов евро - на инструменты поддержки предпринимателей, 20 миллионов - на поддержку занятости, а на мероприятия по переориентации и повышению квалификации рабочей силы - 15 миллионов евро.

Министерство экономики намерено перенаправить самоуправлениям 7,5 млн евро, которые были предусмотрены на нынешние проекты по энергоэффективности. Эту сумму потратят на проекты энергоэффективности в самоуправлениях в 2020 году.

В начале мая это предложение будет рассмотрено Кабинетом министров.

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