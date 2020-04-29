Variety: Несмотря на введённые в Латвии ограничения, Рурку удалось отсняться

"Я приехал в Ригу на съёмки. Из-за этого Covid-19 чуть всё не вышло из-под контроля. Но в итоге было замечательно", — рассказал изданию актёр.

Как отмечает Variety, кинопроизводство смогло продолжиться с соблюдением правил, установленных правительством Латвии. А именно - вся съёмочная команда должна была соблюдать предписанные меры безопасности:

носить маски и перчатки, измерять температуру дважды за день, соблюдать дистанцию и дезинфицировать всё оборудование.

Как рассказал режиссёр картины Мауро Боррелли, актёры и съемочная группа быстро приспособились ко всем мерам предосторожности и это никак не помешало рабочему процессу.

Более того, издание подчёркивает, что это тот случай, когда удалось закончить съёмки, несмотря на начавшийся корона-кризис.

Продюсер картины Ю-Фай Суэн со свой стороны добавил, что Микки Рурк даже пошёл навстречу и прибыл в Латвию чуть раньше ранее обговоренного срока - всё для того, чтобы успеть до закрытия авиасообщения в Латвии.

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