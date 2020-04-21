Десять зарубежных фильмов, которые были сняты в Латвии. А вы знали?

RUS.TVNET продолжает рассказывать о фильмах, которые были сняты в нашей стране. На этот раз мы представляем вам десять картин. Стоит сказать, что о некоторых из них мы услышали впервые!
"Юморист" (2019)
Съемки проходили в Латвии, в них принимали участие известные актеры, которые ранее снялись в таких картинах, как "Перевозчик" и "Игра престолов".
В главной роли, комика Бориса Аркадьева, актер Алексей Агранович. На данный момент это его самая крупная роль в карьере. Его персонаж - тревожный человек, но в нем соединены мерзость и обаяние, хорошее и плохое.
Актер показывает своего персонажа живым, ему хочется сопереживать, хотя иногда он вызывает спорные чувства.
Одним из самых опытных на площадке является актер Юрий Колокольников. За его плечами десятки ролей в популярных российских фильмах и сериалах. Кроме этого, актер уже отмечен в Голливуде. Он снялся в сериале "Игра престолов" (Стир), в картинах "Перевозчик" (Юрий) и "Хантер Киллер" (Олег).
Фильм с Микки Рурком - Warhunt (2019 - ...)
В сотрудничестве с продюсерской компанией Forma Pro Films Латвия начала снимать картину Warhunt, в главных ролях актеры Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.
Художественный фильм Warhunt будет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Уже сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах.
Фильм еще находится в производстве. Пандемия коронавируса приостановила съемки.
"Герой" (2019)
"Герой" - шпионский триллер режиссера Карена Оганесяна ("Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой"). В главных ролях такие звезды, как Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков.
В центре сюжете герой Петрова, который втянут в шпионскую игру и не осознает ее истинных масштабов. Местом съемок стало центральное здание Rietuma Banka.
Фильм получился наполненным зрелищными драками, перестрелками и погонями. К съемкам привлекались мировые специалисты и каскадеры.
"Бессмертный" (2019)
5 декабря 2019 года в Неаполе состоялась премьера итальянского фильма "Бессмертный" (L’Immortale), большая часть которого была отснята в Риге.
По сюжету картины, главному герою - итальянскому мафиозному авторитету Чиро - приходится отправиться в Ригу. Действие фильма происходит на нескольких улицах нашей столицы, в красивых частных домах, в порту, аэропорту, комплексе Z-Towers, гостинице Gallery Park Hotel и в нескольких парках Риги. Важно, что "Бессмертный" - один из немногих иностранных фильмов, где действие происходит именно в Риге, что обеспечивает городу дополнительную узнаваемость.
"Доспехи Бога 3: Китайский Зодиак" (2012)
В 2013 году состоялась премьера фильма Джеки Чана "Доспехи Бога 3: Китайский Зодиак", съемки которого прошли в том числе и в Елгаве.
Напомним, весной 2012 года в Елгаву прибыл актер и режиссер Джеки Чан, чтобы в воздушном тоннеле Aerodium снять фрагменты для своей новой ленты. После трех недель работы материал был отснят, и Чан остался доволен проделанным, а также тем, что научился летать. В свою очередь, многочисленные фанаты актера были рады увидеть его вживую и, может, даже получить автограф и фото на память. Среди тех, кому довелось встретиться с Джеки Чаном, был и премьер-министр Валдис Домбровскис.
Ван Гоги (2018)
Это глубокое кино о сложных отношениях 79-летнего отца и его 53-летнего сына. Отец - известный дирижер, а сын - не очень успешный художник. Но все меняется после того, как у отца обнаруживается смертельная болезнь. Герои начинают длинный путь трансформаций от ненависти к любви.
Наше Балтийское море, сосновый лес и пляж показаны в фильме как неотъемлемая часть истории. Латвийские пейзажи удивительно дополняют эту историю.
В главных ролях Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.
"Гольфстрим под айсбергом" (2011)
Этот фильм латвийский режиссер Евгений Пашкевич снимал целых 12 лет. Картина является совместным латвийско-российским проектом. Помимо известных латышских актеров, в нем снимались Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Вилле Хаапасало, Юрий Цурило, Екатерина Вилкова, Анна Азарова, Елена Морозова и Татьяна Лютаева.
Премьера "Гольфстрима под айсбергом" состоялась на Московском кинофестивале, в свою очередь на кинофестивале "Большой Кристап 2013" он был назван лучшим игровым фильмом. Тогда награду получил как режиссер, так оператор, художники и звуковой режиссер.
"Тетушки" (2015)
Волшебная сказка, которая происходит в рождественской Риге. Главные герои встречают чудесных тетушек-ангелов - Веру, Надю и Любу. Однажды утром тетушки появляются в тихой рижской квартирке старика-художника и приносят с собой целый вихрь событий.
Актерский состав тоже волшебный - Ивар Калниньш, Камиль Ларин, Михаил Ефремов, Никита Ефремов, Екатерина Васильева, Ёла Санько и другие.
"Беглецы" (2019)
Поп-звезда Алекс (Константин Крюков) резко теряет свою популярность из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Чтобы привлечь внимание к проекту, продюсер решает его заказать. Однако киллер оказывается не совсем киллером. В результате убегать приходится и певцу, и киллеру. А продюсер идет по следу.
В картине можно увидеть знакомые рижские улицы, мостики, пейзажи с панорамой города и даже опознать клуб Studio 69.
Вместе с Крюковым в фильме снялись Равшана Куркова и Алексей Маклаков.
"Мотылек" (2017)
События, показанные в этом фильме, происходят в каком-то абстрактом месте, но они поднимают вопрос о кризисе личности. Невольно начинаешь задумываться, правильно ли ты поступаешь? Можно ли еще что-то изменить? Когда произошел этот момент, когда ты свернул не туда?
На экране можно увидеть латвийские пейзажи, "заброшки" и порт с призрачной иллюзией индустриальной жизни.
В главных ролях Алена Бабенко и Анатолий Белый.
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