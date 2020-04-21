Десять зарубежных фильмов, которые были сняты в Латвии. А вы знали?

"Юморист" (2019)

Съемки проходили в Латвии, в них принимали участие известные актеры, которые ранее снялись в таких картинах, как "Перевозчик" и "Игра престолов".

В главной роли, комика Бориса Аркадьева, актер Алексей Агранович. На данный момент это его самая крупная роль в карьере. Его персонаж - тревожный человек, но в нем соединены мерзость и обаяние, хорошее и плохое.

Актер показывает своего персонажа живым, ему хочется сопереживать, хотя иногда он вызывает спорные чувства.

Одним из самых опытных на площадке является актер Юрий Колокольников. За его плечами десятки ролей в популярных российских фильмах и сериалах. Кроме этого, актер уже отмечен в Голливуде. Он снялся в сериале "Игра престолов" (Стир), в картинах "Перевозчик" (Юрий) и "Хантер Киллер" (Олег).

Фильм с Микки Рурком - Warhunt (2019 - ...)

В сотрудничестве с продюсерской компанией Forma Pro Films Латвия начала снимать картину Warhunt, в главных ролях актеры Микки Рурк, Скотт Эдкинс и Аль Пачино.

Художественный фильм Warhunt будет мистическим военным триллером, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Уже сообщалось, что часть сцен будут снимать в Латвийском этнографическом музее, в покайнских и лигатненских лесах и пещерах.

Фильм еще находится в производстве. Пандемия коронавируса приостановила съемки.

Микки Рурк ФОТО: Andrew Kelly/REUTERS

"Герой" (2019)

"Герой" - шпионский триллер режиссера Карена Оганесяна ("Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой"). В главных ролях такие звезды, как Александр Петров, Светлана Ходченкова и Владимир Машков.

В центре сюжете герой Петрова, который втянут в шпионскую игру и не осознает ее истинных масштабов. Местом съемок стало центральное здание Rietuma Banka.

Фильм получился наполненным зрелищными драками, перестрелками и погонями. К съемкам привлекались мировые специалисты и каскадеры.

"Бессмертный" (2019)

5 декабря 2019 года в Неаполе состоялась премьера итальянского фильма "Бессмертный" (L’Immortale), большая часть которого была отснята в Риге.

По сюжету картины, главному герою - итальянскому мафиозному авторитету Чиро - приходится отправиться в Ригу. Действие фильма происходит на нескольких улицах нашей столицы, в красивых частных домах, в порту, аэропорту, комплексе Z-Towers, гостинице Gallery Park Hotel и в нескольких парках Риги. Важно, что "Бессмертный" - один из немногих иностранных фильмов, где действие происходит именно в Риге, что обеспечивает городу дополнительную узнаваемость.

"Доспехи Бога 3: Китайский Зодиак" (2012)

В 2013 году состоялась премьера фильма Джеки Чана "Доспехи Бога 3: Китайский Зодиак", съемки которого прошли в том числе и в Елгаве.