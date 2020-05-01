"Это название - дно": создатель "Между нами карантин" про хайп, тату на спор и Black Star

9 апреля на YouTube-канале Riga Live Алексей Блажевич выпустил клип "Между нами карантин", который за считанные часы набрал тысячи просмотров. Сейчас их число превысило 227 тысяч.

RUS.TVNET вновь связался с молодым человеком, на этот раз - по видеосвязи.

Мы поговорили о его поездке в Москву и работе с лейблом Black Star. Алексей признался нам, что устроился туда на спор. Просто нашел вакансию и подал заявку. Они с другом договорились, что если у кого-то из них получится туда устроиться, то надо будет сделать татуировку с текстом: "Можно все". Блогер подробно объяснил, почему не остался там работать.

"Я себя в такой роли не видел", - сказал он.

Кстати, у ребят появилось имя. Они решили оставить название Riga Live.

"С одной стороны, из России все давили, что это название - дно", - признался Алексей.

Но он уговорил коллег, что имя следует сохранить, и заверил - если в России трек понравился, то они его выпустят. Так это и произошло!

Блогер объяснил, что клип "получился на халяву", никто ничего не планировал особо. Сценарий родился в последний момент.

Оказалось, что у парней давно шли переговоры с Первым музыкальным, но ими заинтересовались и ТНТ-Music. Позже выяснилось, что для ТНТ они не подошли, ведь трек уже был размещен на других площадках.

"Они какие-то сборы уже потеряли... Поэтому мы будет "отгружать" с Первым музыкальным, а вот второй трек, который у нас уже готовится - "Успокойся"... может быть, у него будет и другой издатель", - объяснил Алексей.

Он рассказал про сотрудничество с каналом СТС, рекламу от Артемия Лебедева и шоу "Вечерний Алексей".

"Это единственная твоя нормальная работа", - написал ему один из хейтеров.

Мы поговорили с Алексеем о том, на что похож его трек "Между нами карантин" - был ли это плагиат на хит группы "Грибы", а также насколько честно делать похожие песни и хайповать на них.

Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".

Видео: Интервью с Алексеем Блажевичем

Аудиоподкаст: "В чем фишка?" (на карантине)