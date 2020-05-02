Сб, 2.05.2020
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  • "Когда в тебе бокальчик вина": Настя Ивлеева показала, как танцует на пилоне

Видео ⟩ "Когда в тебе бокальчик вина": Настя Ивлеева показала, как танцует на пилоне

Настя Ивлеева

ФОТО: Instagram/_agentgirl_

Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева не перестает развлекать своих Instagram-подписчиков. Не успела девушка перестать снимать прямые эфиры, как продолжила публиковать смешные видео. 

29-летняя Ивлеева неоднократно рассказывала, что в самоизоляции продолжает заниматься в тренажерном зале и посвящает время танцам. 

Именно над своими занятиями по танцам блогер решила подшутить и сняла забавное видео. 

"Когда бывший зашел в клуб, а в тебе уже бокальчик винца. Есть тут танцовщицы?" - спросила она под видео. 

Фолловеры Ивлеевой были в восторге от того, что увидели. 

"Ты - это я", "Когда узнала, что ему нравятся танцовщицы", "Выход на работу после карантина", "Первый рабочий день стриптизерши после карантина", - писали в комментариях. 

Впрочем, смотрите сами!

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