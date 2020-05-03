Вс, 3.05.2020
Мы находимся в странном положении: не признавая существование проблем, мы тем не менее пытаемся говорить, что от них пострадали.
Сергей Чалый, независимый экономист, о ситуации в Беларуси
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Пикантно
  • У этих красоток нет времени на отдых! Рижские пилонистки показали свои тренировки на самоизоляции

У этих красоток нет времени на отдых! Рижские пилонистки показали свои тренировки на самоизоляции
Видео

ФОТО: julijausovich/ poluetka/ yegorov_photo/ Instagram.com/ /sashameow_exotic//alyonaamber//olga.biserova/ коллаж RUS.TVNET

RUS.TVNET решил заглянуть на Instagram-страницы рижских пилонисток и узнать, чем они занимаются на самоизоляции. 

Pole Dance (танец на пилоне) не так давно пришел в нашу современную культуру как красивый, но довольно сложный вид спортивной активности. В Латвии действуют несколько школ, в которых можно научиться акробатическим трюкам на пилоне. И латвийские девушки регулярно привозят домой награды с международных конкурсов, дают мастер-классы по всему миру, а также создают невероятные танцевальные номера. 

Девушки продолжают активно тренироваться и шлифовать свое мастерство. Некоторые даже открыли онлайн-тренировки и делятся секретами выполнения танцевальных элементов на своих Instagram-страницах. 

Саша Мяу - одна из ярчайших звезд латвийского танца на пилоне. 

Спортсменка и профессиональный педагог по танцу Alyona Amber

Ольга Бисерова - латвийская спортсменка, которая регулярно привозит домой награды с международных конкурсов, а также преподает и создает невероятные акробатические номера. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ