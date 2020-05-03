У этих красоток нет времени на отдых! Рижские пилонистки показали свои тренировки на самоизоляции

Pole Dance (танец на пилоне) не так давно пришел в нашу современную культуру как красивый, но довольно сложный вид спортивной активности. В Латвии действуют несколько школ, в которых можно научиться акробатическим трюкам на пилоне. И латвийские девушки регулярно привозят домой награды с международных конкурсов, дают мастер-классы по всему миру, а также создают невероятные танцевальные номера.