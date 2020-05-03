У этих красоток нет времени на отдых! Рижские пилонистки показали свои тренировки на самоизоляции
RUS.TVNET решил заглянуть на Instagram-страницы рижских пилонисток и узнать, чем они занимаются на самоизоляции.
Pole Dance (танец на пилоне) не так давно пришел в нашу современную культуру как красивый, но довольно сложный вид спортивной активности. В Латвии действуют несколько школ, в которых можно научиться акробатическим трюкам на пилоне. И латвийские девушки регулярно привозят домой награды с международных конкурсов, дают мастер-классы по всему миру, а также создают невероятные танцевальные номера.
Девушки продолжают активно тренироваться и шлифовать свое мастерство. Некоторые даже открыли онлайн-тренировки и делятся секретами выполнения танцевальных элементов на своих Instagram-страницах.
Саша Мяу - одна из ярчайших звезд латвийского танца на пилоне.
Спортсменка и профессиональный педагог по танцу Alyona Amber.
Ольга Бисерова - латвийская спортсменка, которая регулярно привозит домой награды с международных конкурсов, а также преподает и создает невероятные акробатические номера.
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