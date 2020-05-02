"Cтать актрисой и сниматься у Ларса фон Триера": Анна Меликян о Хабенском и новом фильме "Фея"
30 апреля состоялась онлайн-премьера нового триллера режиссера Анны Меликян "Фея". Это история про циничного бизнесмена Евгения Войгина, который встречает молодую активистку по имени Фея (Екатерина Агеева). Об этом пишет РИА "Новости".
"Фея" - это продолжение трилогии Меликян "Русалка" и "Звезда". Героиня Агеевой мечтает стать актрисой и сниматься у Ларса фон Триера. Константин Хабенский играет в "Фее" разработчика игр виртуальной реальности.
Режиссер призналась корреспонденту РИА "Новости", что съемочный процесс был достаточно длительным, сценарий создавался долго, а потом затянулсь работа над постпродакшеном, и сам выпуск картины.
"Это городские сказки о трогательных, восторженных девочках, гуляющих по улицам нашего города. А завершает тем, что героиня наконец остается жить, в отличие от двух предыдущих картин", - объяснила Меликян завершение своей кинотрилогии.
Анна указала, что этот фильм прежде всего о "тайне, которая где-то над нами, которую нам всем так интересно постичь". Режиссер считает, что эти съемки стали для нее интересным и своевременным опытом.
Она призналась, что всегда хотела снять Константина Хабенского, но в предыдущих ее больших фильмах не было для него ролей, а "здесь вот все сошлось".
Видео: Трейлер фильма "Фея"
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