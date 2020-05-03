Стало известно, кому принадлежит пропавший дрон; инцидент произошел во время теста

Как сообщил представитель предприятия Евгений Шильников, связь между летательным аппаратом и землей пропала во время тестового полета, когда дрон относительно медленно передвигался на установленных высоте и орбите. На такие случаи дроны оборудованы функцией автоматического выключения двигателей, которая должна была сработать во время потери контроля, однако этого не произошло.

Шильников подтвердил ранее прозвучавшую информацию, что дрон может летать до 90 часов, а также добавил, что орбита его планирования зависит от ветра.

На предприятии указали, что сейчас ведется активная работа, чтобы восстановить связь с беспилотником и вернуть контроль над ним. UAVFactory извиняется за доставленные неудобства.

Напомним, до утра воскресенья не удалось вернуть управление над неконтролируемым беспилотным летательным аппаратом, который пропал в субботу.

Люди, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефону 29 337 238 или 65 703 988.

В субботу во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м.

Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит предположительно на 90 часов.