Из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига"

В аэропорту подтвердили, что в связи с пропавшим дроном самолет авиакомпании SmartLynx вынужден был приземлиться на резервном аэропорту в Таллинне.

Несмотря на то, что в связи с пандемией Covid-19 международные пассажироперевозки не осуществляются с середины мая, за исключением ранее согласованных рейсов, все-таки грузовое авиасообщение в мире не остановилось.

Напомним, ранее гражданских воздушных судов было ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров.

Также стало известно, что пропавший в субботу беспилотник принадлежит компании - производителю дронов UAVFactory, контроль над ним был потерян во время тестового полета.

Как сообщил представитель предприятия Евгений Шильников, связь между летательным аппаратом и землей пропала во время тестового полета, когда дрон относительно медленно передвигался на установленных высоте и орбите. На такие случаи дроны оборудованы функцией автоматического выключения двигателей, которая должна была сработать во время потери контроля, однако этого не произошло.

Шильников подтвердил ранее прозвучавшую информацию, что дрон может летать до 90 часов, а также добавил, что орбита его планирования зависит от ветра.

Люди, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, должны немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.