Десять зарубежных видеоклипов, снятых в Латвии (продолжение). А вы про них знали?
Мы продолжаем рассказывать вам про зарубежные видеоклипы, которые были сняты в нашей стране. Возможно, что о некоторых из них вы даже не знали. Итак, часть вторая.
1. Бьянка - "Не отступлю"
Белорусская R&B-певица Бьянка (наст. имя - Татьяна Липницкая) обладает роскошными формами. Девушка не стесняется демонстрировать свои достоинства в видеоклипах и на фотографиях.
Свой чувственный клип на хит "Не отступлю", где она предстала в образе кошки, певица сняла в Риге.
"Это мое восприятие настоящей любви… Как это вижу я… Это, наверное, одна из моих любимых песен", - говорила Бьянка во время съемок клипа.
Довольно органично смотрится женщина-кошка на улочках Старой Риги. Согласны?
2. "Мумий Тролль" - "Ранетка"
На странице группы в Kroogi подробно описаны съемки клипа в Риге.
Именно с этой работы началось сотрудничество латвийского режиссера Виктора Вилкса и Ильи Лагутенко. Результат превзошел самые смелые ожидания: клип получил несколько музыкальных премий, не один месяц держался на первом месте хит-парада МТV и до сих пор остается одним из любимых произведений самой группы "Мумий Тролль" и ее почитателей.
"Съемки проходили в разных районах Латвии, собралось много людей, которые сотрудничают и дружат с Ильей до сих пор. Приехало, наверное, машин 30 - все участвовали, помогали. Все было очень искренне, и все переживания - настоящие… Это был удивительный, такой самозабвенный творческий массово альтруистический порыв", - рассказывал Вилс в интервью Галине Музловой.
Это была первая работа Вилкса в большом музыкальном видео. Он признавался, что делал ее очень долго.
"После основных съемок несколько раз доснимал, затем монтировал пару месяцев. Клип собирался как мозаика - до тех пор, пока не ожил", - говорил Виктор.
В итоге клип "Ранетка" оказался очень важным для режиссера.
"В процессе создания этого видео я научился выращивать форму из концентрата замысла", - пояснил он.
3. Влади - "Прощание"
Клип на песню "Прощание" исполнителя Влади (группа "Каста") снимался в Риге. С самых первых кадров можно увидеть пейзажи, знакомые любому жителю столицы. А лифт? Узнали этот лифт из гостиницы "Латвия"
Ночные улицы, освещенные лишь одним фонарем. Здание Кафедрального собора и церковь Св. Гертруды показаны совсем иначе, чем мы их видим обычно. Автобус Rigas satiksme в темноте и вовсе выглядит мистическим.
4. "Мумий Тролль" - "Невеста"
Еще один клип, который был снят Виктором Вилксом для группы "Мумий Тролль".
На первый взгляд может показаться, что это мультфильм, но это не так. В его основе - "живая съемка на пленку 16 мм".
"При съемке лица и руки людей были покрашены в зеленый цвет - там, где кожа, все делалось плоским, а ногти, глаза, волосы и ресницы оставались "как есть", - объяснял Вилкс в интервью.
Обработка видео длилась несколько месяцев.
После этого клипа сам король российской эстрады Филипп Киркоров пригласил Виктора Вилкса сделать клип на песню "Однажды".
За основу был взят стиль поп-арт-художника Тома Вессельмана, который был воплощен в финальной обработке.
5. "Сплин" - "Остаемся зимовать"
Эту работу сделал все тот же Виктор Вилкс. Видео было снято за один день на болотах в Кемери. Потом месяц шла обработка материала.
"Идея клипа пришла неожиданно. В песне поется "остаемся зимовать", а у меня в голове почему-то возник образ из наполеоновской эпохи: французские солдаты не перезимовали в русские морозы", - объяснял режиссер.
Как он подчеркивал, наполеоновские солдаты, болото, речка, поваленные деревья - все спрятано в одном дубовом листике. При монтаже режиссер совмещал видео и фото.
6. "Каста" - "Метла"
Творчество этой группы для Вилкса имело большое значение. Многие видео он снимал не из-за денег. К примеру, клип на песню "Метла". Там много анимации и спецэффектов.
"То, что делают музыканты в клипе, в реальности невозможно. Никак невозможно легко носить в руке и подбрасывать задний мост от грузовика, который весит несколько сотен килограммов. Я его пририсовал", - объяснял режиссер.
В клипе работали пять дублеров. Много было сделано в 3D.
К примеру, мячик, которым играют в кадрах. Хотя многие, кто смотрел клип, думают, что он настоящий. Скажите, что вы тоже поверили?
7. Леонид Агутин и Анжелика Варум - "Как не думать о тебе"
Клип "Как не думать о тебе", выпущенный в 2011 году, снимался в Юрмале и в Риге. Режиссером выступил Андрей Сергеев. Именно во время съемок этого клипа Леонид Агутин решился на кардинальную смену имиджа, удивив поклонников своей прической.
Юрмальский пляж, Ратушная площадь, улочки Старой Риги, Домский собор, Дом Черноголовых и неожиданная стрижка певца в одном из салонов Berga Bazars.
Чудесная романтическая история. Согласны?
8. Uma2rman - "Налей мне"
"Я так устал себе не разрешать, я не могу без тебя дышать", - поется в песне.
Клип снят в Пумпури. Главный герой сидит на лавочке и поет.
Зрители встречаются лицом к лицу с возлюбленной Владимира Кристовского - Ольгой, которая позирует на фоне осеннего леса. Сюжет незамысловатый, но очень искренний и трогательный.
Любопытный факт: в клипе нет ни одной любовной сцены.
9. Дима Бикбаев & 4post - "Как же ты могла"
Помните надоедливую песню "Катя, возьми телефон"? Так вот это тот самый Дима, который пел ее в дуэте с Владом Соколовским. На этот раз Бикбаев приехал в Ригу и снял клип на песню "Как же ты могла".
Такая банальная история о любви и предательстве.
В песне ничего интересного нет, но приятно знать, что клип снят в нашей стране, не правда ли?
10. Саша Самойленко & TOMAS band - "Ночная радуга"
Может быть, кто-то из читателей помнит сериал "Тайный знак", который был популярен в начале 2000-х. В нем звучал одноименный саундтрек. Песню "Тайный знак" на стихи легендарного Ильи Кормильцева исполняли именно TOMAS Band.
Жизнь сложилась интересным образом, и Саша Самойленко связан с Латвией родственными связями. Именно в нашей стране снято несколько видеоклипов группы. Это были дебютные работы начинающего видеографа Дария Карякина.
К примеру, в "Ночной радуге" показаны Старая Рига и набережная. Конечно, в других клипах эти же локации, но здесь передается совсем другое настроение.
Мы перечислили всего лишь десять работ. Конечно, это не все зарубежные клипы, которые снимали в нашей стране! Знаете интересную историю про съемки видеоклипа, фильма или сериала в Латвии? Напишите нам на электронный адрес raisa.smirnova@co.tvnet.lv, мы с удовольствием ее расскажем!
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