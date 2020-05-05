Десять зарубежных видеоклипов, снятых в Латвии (продолжение). А вы про них знали?

5. "Сплин" - "Остаемся зимовать"

Эту работу сделал все тот же Виктор Вилкс. Видео было снято за один день на болотах в Кемери. Потом месяц шла обработка материала.

"Идея клипа пришла неожиданно. В песне поется "остаемся зимовать", а у меня в голове почему-то возник образ из наполеоновской эпохи: французские солдаты не перезимовали в русские морозы", - объяснял режиссер.

Как он подчеркивал, наполеоновские солдаты, болото, речка, поваленные деревья - все спрятано в одном дубовом листике. При монтаже режиссер совмещал видео и фото.

6. "Каста" - "Метла"

Творчество этой группы для Вилкса имело большое значение. Многие видео он снимал не из-за денег. К примеру, клип на песню "Метла". Там много анимации и спецэффектов.

"То, что делают музыканты в клипе, в реальности невозможно. Никак невозможно легко носить в руке и подбрасывать задний мост от грузовика, который весит несколько сотен килограммов. Я его пририсовал", - объяснял режиссер.

В клипе работали пять дублеров. Много было сделано в 3D.

К примеру, мячик, которым играют в кадрах. Хотя многие, кто смотрел клип, думают, что он настоящий. Скажите, что вы тоже поверили?

7. Леонид Агутин и Анжелика Варум - "Как не думать о тебе"

Клип "Как не думать о тебе", выпущенный в 2011 году, снимался в Юрмале и в Риге. Режиссером выступил Андрей Сергеев. Именно во время съемок этого клипа Леонид Агутин решился на кардинальную смену имиджа, удивив поклонников своей прической.

Юрмальский пляж, Ратушная площадь, улочки Старой Риги, Домский собор, Дом Черноголовых и неожиданная стрижка певца в одном из салонов Berga Bazars.

Чудесная романтическая история. Согласны?

8. Uma2rman - "Налей мне"

"Я так устал себе не разрешать, я не могу без тебя дышать", - поется в песне.

Клип снят в Пумпури. Главный герой сидит на лавочке и поет.

Зрители встречаются лицом к лицу с возлюбленной Владимира Кристовского - Ольгой, которая позирует на фоне осеннего леса. Сюжет незамысловатый, но очень искренний и трогательный.

Любопытный факт: в клипе нет ни одной любовной сцены.

9. Дима Бикбаев & 4post - "Как же ты могла"

Помните надоедливую песню "Катя, возьми телефон"? Так вот это тот самый Дима, который пел ее в дуэте с Владом Соколовским. На этот раз Бикбаев приехал в Ригу и снял клип на песню "Как же ты могла".

Такая банальная история о любви и предательстве.

В песне ничего интересного нет, но приятно знать, что клип снят в нашей стране, не правда ли?

10. Саша Самойленко & TOMAS band - "Ночная радуга"

Может быть, кто-то из читателей помнит сериал "Тайный знак", который был популярен в начале 2000-х. В нем звучал одноименный саундтрек. Песню "Тайный знак" на стихи легендарного Ильи Кормильцева исполняли именно TOMAS Band.

Жизнь сложилась интересным образом, и Саша Самойленко связан с Латвией родственными связями. Именно в нашей стране снято несколько видеоклипов группы. Это были дебютные работы начинающего видеографа Дария Карякина.

К примеру, в "Ночной радуге" показаны Старая Рига и набережная. Конечно, в других клипах эти же локации, но здесь передается совсем другое настроение.

Мы перечислили всего лишь десять работ. Конечно, это не все зарубежные клипы, которые снимали в нашей стране! Знаете интересную историю про съемки видеоклипа, фильма или сериала в Латвии? Напишите нам на электронный адрес raisa.smirnova@co.tvnet.lv, мы с удовольствием ее расскажем!