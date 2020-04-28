Десять зарубежных видеоклипов, снятых в Латвии. А вы про них знали?

1. "Би-2" – "Научи меня быть счастливым"

Песня "Научи меня быть счастливым" вошла в альбом "Молоко". Известно, что съемки проводились в 60 разных местах – Старой Риге, Саулкрасты, Сигулде и тд.

"В Москве уже просто нечего снимать", - процитировал тогда музыкантов журнал "ЖЗЛ".

Режиссером стал Александр Андрющенко, снявший для "Би-2" такие клипы как "Дурочка", "Держаться за воздух" и "Он плохо кончил", а оператором – Кирилл Сперанский.

"Главное – передать особое настроение этой песни. Улочки рижского Старого города и юрмальский пляж как нельзя лучше отвечают поставленной перед режиссером задаче. Я уверен, что клип получится очень красивым и стильным", - говорили музыканты в 2007 году.

2. "Uma2rman" - "Танцуй, муза"



В 2013 году российская группа "Uma2rman сняла клип на песню "Танцуй, муза", который вызвал широкий резонанс в Сети. Над видео работала целая группа латвийских и зарубежных профессионалов.



Лето, жара и горячие женские тела на фоне знакомых пейзажей. Разве это не прекрасно?

3. "Каста" - "Закрытый космос"



В октябре 2020 года клипу "Закрытый космос" исполнится десять лет. "Каста" снимала его в Риге, режиссером выступил Михаил Сегал, с которым артисты давно работали и продолжают работать.

Специально для съемок, каждый из участников группы подучился играть на музыкальных инструментах: Хамиль на бас-гитаре, Шым на барабанах, Влади на гитаре, Змей на аккордеоне.

Были сняты два видео с бэкстейджем и приколами во время съемок:

Любопытный факт, главной героиней клипа стала солистка рижской группы Apofeoz Orkestra Рита "Пума".



4. Ида Галич – "Вызывай милицию"

Популярный блогер Ида Галич представила новый клип про ресторанную певицу из 90-х Инессу Паради "Вызывай милицию". Видео стало продолжением истории "Предприниматель". На этот раз в ролике можно узнать и Ригу.

В новом видео Инесса продолжает карьеру ресторанной певицы. У нее есть новый покровитель, но она не может забыть любимого, сидящего в тюрьме. Наконец девушка решается на преступление, чтобы спасти его из колонии. Весь клип сопровождается колоритом "лихих 90-х" и юмором.

Жители Риги без проблем узнают фрагмент знакомой улочки в Старой Риге и средневековый ресторан Rozengrāls.

5. Cradle of Filth - "Heartbreak and Seance"

В апреле 2017 года известная английская метал-группа Cradle of Filth снимала в Латвии свой клип "Heartbreak and Seance".

Режиссером и автором образов стал латвийский художник Артур Берзиньш. Это было уже не первое сотрудничество с артистами.