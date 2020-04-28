Десять зарубежных видеоклипов, снятых в Латвии. А вы про них знали?

В Латвии снимают не только фильмы и сериалы. Мы расскажем вам про десять видеоклипов, которые были сняты в нашей стране. Возможно, что про некоторые из них вы даже не знали.
1. "Би-2" – "Научи меня быть счастливым"
Песня "Научи меня быть счастливым" вошла в альбом "Молоко". Известно, что съемки проводились в 60 разных местах – Старой Риге, Саулкрасты, Сигулде и тд.
"В Москве уже просто нечего снимать", - процитировал тогда музыкантов журнал "ЖЗЛ".
Режиссером стал Александр Андрющенко, снявший для "Би-2" такие клипы как "Дурочка", "Держаться за воздух" и "Он плохо кончил", а оператором – Кирилл Сперанский.
"Главное – передать особое настроение этой песни. Улочки рижского Старого города и юрмальский пляж как нельзя лучше отвечают поставленной перед режиссером задаче. Я уверен, что клип получится очень красивым и стильным", - говорили музыканты в 2007 году.
2. "Uma2rman" - "Танцуй, муза"
В 2013 году российская группа "Uma2rman сняла клип на песню "Танцуй, муза", который вызвал широкий резонанс в Сети. Над видео работала целая группа латвийских и зарубежных профессионалов.
Лето, жара и горячие женские тела на фоне знакомых пейзажей. Разве это не прекрасно?
3. "Каста" - "Закрытый космос"
В октябре 2020 года клипу "Закрытый космос" исполнится десять лет. "Каста" снимала его в Риге, режиссером выступил Михаил Сегал, с которым артисты давно работали и продолжают работать.
Специально для съемок, каждый из участников группы подучился играть на музыкальных инструментах: Хамиль на бас-гитаре, Шым на барабанах, Влади на гитаре, Змей на аккордеоне.
Были сняты два видео с бэкстейджем и приколами во время съемок:
Любопытный факт, главной героиней клипа стала солистка рижской группы Apofeoz Orkestra Рита "Пума".
4. Ида Галич – "Вызывай милицию"
Популярный блогер Ида Галич представила новый клип про ресторанную певицу из 90-х Инессу Паради "Вызывай милицию". Видео стало продолжением истории "Предприниматель". На этот раз в ролике можно узнать и Ригу.
В новом видео Инесса продолжает карьеру ресторанной певицы. У нее есть новый покровитель, но она не может забыть любимого, сидящего в тюрьме. Наконец девушка решается на преступление, чтобы спасти его из колонии. Весь клип сопровождается колоритом "лихих 90-х" и юмором.
Жители Риги без проблем узнают фрагмент знакомой улочки в Старой Риге и средневековый ресторан Rozengrāls.
5. Cradle of Filth - "Heartbreak and Seance"
В апреле 2017 года известная английская метал-группа Cradle of Filth снимала в Латвии свой клип "Heartbreak and Seance".
Режиссером и автором образов стал латвийский художник Артур Берзиньш. Это было уже не первое сотрудничество с артистами.
Напомним, в феврале 2020 года популярная американская исполнительница Билли Айлиш появилась на премии NME Awards 2020 в Нью-Йорке в футболке с рисунком из для Cradle of Filth, который создал латвийский художник Артур Берзиньш.
6. The Rasmus - "Sail Away"
В сентябре 2005 года известная финская группа The Rasmus снимала в Латвии свой клип на песню "Sail Away".
Съемки длились два дня – первый в ангаре в Сигулде, где были созданы впечатляющие декорации и инсталляции, и во второй день на Мерсрагском маяке.
Тема клипа перекликается с текстом песни - море, пляж и парусный спорт.
7. Дима Билан - "Я так люблю тебя"
"Я так люблю тебя" - это еще один клип, в котором есть романтика, перрон, железная дорога, море, волны и песок.
В 2003 году Дима Билан, находясь в Юрмале (уже не как конкурсант "Новой волны", а в качестве специального гостя) принялся за съемки своего нового клипа на песню "Я так люблю тебя".
Любопытный факт, в нем снялась старшая дочь Игоря Крутого, Виктория.
Клип получился довольно откровенным и моментально сделал Диму Билана секс-символом российской эстрады.
8. Доминик Джокер - "Если это любовь"
Этот клип тоже был снят в Юрмале. Легко можно узнать знакомые улицы курортного города. Не правда, ли?
Композитор и певец Доминик Джокер снял его в 2009 году во время международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна" совместно с новым молодежным творческим движением "Республика KIDS".
Режиссером ролика выступил Сергей Фролов. Главными героями клипа стали ведущие молодежного скетч-шоу на СТС "Все по-взрослому!" Костя Попов и Крош, младшая дочь композитора Игоря Крутого Саша Крутая, а также участники "Детской Новой Волны 2008".
9. "Мумий Тролль" - "Медведица"
Группа "Мумий Тролль" записывала песню "Медведицу" в Латвии, женский вокал в песне принадлежит латвийским певицам Линде Линн и Яне Кей.
Клип снимали Vilks Studio. Режиссером клипа снова стал Роман Коровин.
На сайте группы написано, что видео на песню "Медведица" — это пародия на дешевое порно. Коровину пришлось пересмотреть огромное множество подобных фильмов, чтобы добиться более совершенной стилизации под этот жанр.
Приемы создания порнографического фильма доведены здесь до абсурда и поэтому вызывают смех. Героями клипа стали гигантские, в человеческий рост, куклы, изображающие Медведя, Медведицу, Огурец и Буратино.
Любопытный момент, презентация клипа на песню "Медведица" состоялась в Риге и была приурочена к Дню Рождения Ильи Лагутенко.
10. Gustavo/Влади - "Глупо, но класс / No lūpam lasi!"
Сейчас трудно представить тот масштаб, который имел этот двуязычный трек "Глупо, но класс / No lūpam lasi!", записанный Влади из "Касты" и латвийским рэпером рэпер Арстарулсмирус (тогда еще он был Густаво). Сценарий был создан Виктором Вилксом (он же был и режиссером).
"Глупо, но класс / No lūpam lasi!" - это невероятная мини-история с размахом. В ней задействованы множество героев и персонажей: от остальных участников группы "Каста" до тогдашнего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.
Мы перечислили все лишь десять работ. Конечно, это не все зарубежные клипы, которые снимали в нашей стране!
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