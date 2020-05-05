"Дно вы, конечно, пробили": Рудковская против портала под руководством жены Андрея Малахова

"2020 год на дворе , мы все живем в толерантном обществе, говорите? Не думаю! Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия. Не раз улыбались и восхищались Сашей", - начала свою публикацию Рудковская.

Продюсер и ее семья были шокированы, что меньше всего она ждала подобный материал от семьи Андрея Малахова, ведь главредом StarHit.ru является его супруга Наталья Шкулевой.

Яна Рудковская указала, что это было словно нож в спину.

"Дно вы, конечно, пробили, журнал StarHit.ru. В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал – ваши икона и вера.

Ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно", - написала продюсер.

Яна указала, что журнал обязательно ответит за свои слова.

"Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего "эксперта", прячущего свое имя. Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который, хоть и мал, но уже всем знаком", - подчеркнула блондинка.

Рудковская еще раз заверила, что ее сын абсолютно здоров. Продюсер отметила, что собирается подавать в суд по правам человека. Это будет не только суд в России, но и в Страсбурге.

Она также призвала отметить то, что если бы ее сын был с особенностями развития, то она бы никак это не скрывала, ведь их семья активно сотрудничает с фондом Натальи Водяновой, а Евгений Плющенко ведет специальную группу для таких детей.

В комментариях и на своих страницах в соцсетях продюсера поддержали другие знаменитости.

Позже Рудковской и Плющенко принесли извинения, но статья осталась висеть на сайте издания.