"Тодоренко лишили премии, Башарову - хоть бы хны". Активисты хотят наказать артиста

Диалог Башарова и Кудрявцевой:

- Конечно, бил. Бил. Зачем врать?

- А зачем бить?

- Это другой вопрос.

Уже 26 апреля на платформе Change.org был начат сбор подписей под петицией "Лишить Марата Башарова Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Татарстана".

Петицию подал специальный корреспондент издания Wonderzine Антон Данилов.

"То, что Марат Алимжанович абьюзер, вовсе никакой не секрет, но поразительнее всего в этой истории другое:

Регину Тодоренко лишили премии журнала Glamour и рекламных контрактов, а Марату Башарову — хоть бы хны.

Мне кажется, что справедливо наказывать сначала за преступления, а не за попытку их оправдать. Я думаю, что пока мужчины вроде Марата Башарова смеют поднимать руку на близких, ничего не изменится", - прокомментировал он свои действия "Медузе".

На момент публикации под этой петицией подписались 54 800 человек.

Актер на эту инициативу ответил на страницах издания Starhit: "Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ - Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает".

По справке "Медузы", в положении о государственных премиях России нет процедуры отзыва у лауреатов памятных знаков и денежных вознаграждений. Издание предполагает, что лишить государственной премии может президент, отменив свой указ. Однако, тогда придется отозвать награды, присужденные также писателю Даниилу Гранину, художнику Александру Ситникову, режиссерам Александру Митте и Игорю Масленникову и другим лауреатам.

Комментируя "Медузе" общественную кампании против себя, Башаров с явной иронией сказал:

"Татьяна Догилева в свое время сказала красивую хорошую фразу, и я ее придерживаюсь: "Раз говорят — значит, помнят"".

Возможно, общественная инициатива и не лишит Башарова премий, но карьера артиста, судя по всему, переживает свой закат. Из видимых кинокартин, последняя, в которой был замечен Башаров - "Движение вверх" (вышла в прокат в конце 2017 года).

Как пишет "Медуза" со ссылкой на "КиноПоиск", за последние два года Башаров участвовал в съемках всего двух фильмов, не вышедших в широкий прокат - драме "Мулла" татарстанского режиссера Рамиля Фазлиева и российско-армянском военном фильме "Я подарю тебе победу".

Сам артист пояснил изданию это так:

"Я из кино пошел в театр работать… поэтому все время посвящаю театру - и на кино времени не хватает".

В то же время на сайте "Школы современной пьесы", в которой работает артист, Башаров фигурирует как участник лишь единственного спектакля — постановки "Непьеса на двоих", отмечает "Медуза".