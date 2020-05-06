В период ЧС государство не будет помогать офшорам

Рабочая группа по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса поддержала предложение национального объединения Visu Latvijai!- TB/LNNK запретить офшорам, то есть предприятиям, зарегистрированным на безналоговых территориях и в государствах, претендовать на государственную поддержку в условиях пандемии Covid-19.
Исключение относится также к зарегистрированным в Латвии юридическим лицам, если более 25% их долей принадлежа офшорам.
"Мы не можем общими средствами государства финансировать бизнес нечестных предпринимателей, тех, кто не принимал участие в общем строительстве государства, с тем чтобы подобные компании потом могли продолжать оптимизировать через офшоры свои налоговые платежи", - заявил ранее политик Visu Latvijai!- TB/LNNK Рихард Колс, добавив, что поддержка офшоров была бы "фундаментально несправедливым" шагом.
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