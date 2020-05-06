В Ропажском крае после пьяной драки в квартире полиция забрала у женщины детей

Во вторник полиция в Ропажском крае констатировала несоблюдение дистанции и невыполнение обязанностей по заботе о ребенке во время коллективного распития алкогольных напитков, сообщает агентство LETA.
Во вторник полиция получила информацию о возможном конфликте в квартире в Ропажском крае. Стражи порядка отправились по упомянутому адресу, где встретили двух мужчин, женщину и двух несовершеннолетних детей.
Полицейские выяснили, что оба мужчины 1976 года рождения пришли в гости к женщине 1979 года рождения, матери двух детей.
Взрослые в присутствие детей употребляли алкогольные напитки, после чего между мужчинами произошел конфликт, в результате которого оба получили телесные повреждения.
Мужчин доставили в медучреждение, начато административное делопроизводство по факту несоблюдения физической дистанции в режиме чрезвычайной ситуации.
В упомянутой квартире были констатированы неблагоприятные для детей условия, поэтому детей 2007 и 2009 годов рождения доставили в Центр по делам несовершеннолетних, где проверили состояние их здоровья.
По отношению к женщине начато административное делопроизводство по факту невыполнения обязанностей по заботе о ребенке.
Кроме того, женщина оштрафована за несоблюдение физического дистанцирования на 50 евро.
Информация о случае передана для оценки сиротскому суду Ропажского края.
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