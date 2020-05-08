Мальчику, который хотел за три доллара купить Lamborghini, улыбнулась удача

Грандиозные планы мальчика недалеко от дома разрушил экипаж дорожной полиции штата Юта, так как ехавшая по магистрали машина вызвала подозрение. Автомобиль незамедлительно был остановлен, а ребенка передали родителям.

Идея мальчика не была реализована, а накопленные три доллара он сможет использовать для других целей, однако без Lamborghini мальчик не остался. Спустя примерно сутки после попытки поездки в Калифорнию, родители пятилетнего мальчика получили звонки от нескольких владельцев итальянских суперкаров, которые предложили покатать маленького фаната на Lamborghini.

ФОТО: Скриншот видео

На одно из предложений семья маленького Адриана отозвалась и тогда он узнал, что поедет на настоящем Lamborghini

Lamborghini Huracan был представлен миру в 2014 году. Базовая версия автомобиля оборудована двигателем V10 объемом 5,2 литра и мощностью 610 лошадиных сил с крутящим моментом 560 Нм. До ста километров Hyracan разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 325 километров в час.