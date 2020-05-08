Фото ⟩ Настя Ивлеева показала, как она выглядела сразу после переезда в Москву

Настя вспомнила, как она после окончания школы, пожила некоторое время в Санкт-Петербурге, а потом перебралась в Москву. Конечно, она не забыла, как ходила по ресторанам и пыталась найти работу хостес.

"Пять лет прошло с момента, как я переехала в Москву... Карантин дело такое, от скуки можно и фотоальбомы разобрать. И я практически этим занялась. И осознала, что пошел шестой год... Ребята, признаться я вообще не понимаю куда так стремительно убежали эти годы. Где они?

Я же вот только-только будучи упитанной петербурженкой, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию хостес", - вспоминает Ивлеева.

Тем не менее она заметила, что эта публикация о мечтах.

"Недавно поймала себя на мысли что не мечтаю. Не ставлю конкретной цели больше. Безусловно, я много работаю, и кажется, что у меня все схвачено. С одной стороны так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиций, одно дельце вытекает из другого", - объяснила блогер.

Настя призналась, что пять лет назад у нее были конкретные мечты. Она действительно загадывала себе ТЭФИ.

"Правда, думала получить его будучи ведущей "Орла и решки", но вышло все ещё круче. Я получила их две, и за исключительно личный проект", - подчеркнула она.

Сейчас Ивлеева понимает, что ей всего 29 лет и она может и хочет еще больше. Она хочет замахнуться на что-то еще большее, чтобы через пять лет наткнуться на этот пост и сравнить, какие произошли перемены.