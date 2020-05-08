Лолита рассказала о своей интимной жизни: "В моем возрасте уже не отказывают"

Ведущая Екатерина Андреева провеля прямой эфир с Лолитой Милявской, в котором певица рассказала, что происходило и происходит в ее личной жизни. Об этом пишет StarHit.ru.
56-летняя Лолита откровенно рассказала, что у нее сейчас есть возлюбленный, но эти отношения без обязательств. Она провела в браке (если сложить все ее союзы) 32 года. Сейчас она замуж не торопится. Ее новый избранник это понимает и принимает то, что она не та женщина, которая будет убираться по дому или гладить белье.
"Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум", - цитирует певицу портал.
30 апреля стало известно, что Лолите Милявской удалось развестись с Дмитрием Ивановым. Напомним, что из-за карантина бракоразводный процесс затянулся, но адвокату Сергею Жорину удалось добиться решения суда.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!