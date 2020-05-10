На рынке нефти наблюдается "идеальный шторм"

"Идеальный шторм" на рынке нефти начался с пандемией коронавируса. В страхе перед смертельной инфекцией большая часть населения быстро спряталась в собственных домах. Транспортное сообщение и туризм зашли в тупик. Все поездки были приостановлены на неопределенный срок, в результате чего спрос на черное золото резко упал.

Аналитики подсчитали, что к концу этого года мировое потребление нефти сократится как минимум на 10 миллионов баррелей в день. Если пандемия продолжится, согласно прогнозам, спрос на нефть упадет на треть.

Напряженность на рынке нефти существовала уже до кризиса коронавируса. Триумф зеленой энергии стал главной причиной, по которой страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией пытались поднять цены на нефть путем сокращения квот на добычу. Однако одного лишь вклада стран ОПЕК было недостаточно - для совместного сокращения добычи нефти необходима поддержка ОПЕК+ и особенно России.

Решение России не поддерживать план Саудовской Аравии оскорбило самих арабов, и они решили начать глобальную нефтяную войну, предложив многим странам покупать нефть по крайне низким ценам.

Саудовская Аравия давно обеспокоена не только действиями России, но и США, которые не являются частью ОПЕК, но всегда увеличивают свою долю рынка в добыче нефти после того, как ОПЕК снизит цены. Начало кризиса дало Саудовской Аравии прекрасную возможность указать американцам на их место. Саудовская Аравия имеет самые низкие расходы на добычу нефти в мире. Поэтому американские производители нефти оказались под огромным давлением и были вынуждены продавать нефть по ценам, близким к себестоимости.

По этой причине среди компаний США увеличилось количество банкротств, но американцы уже не раз доказывали свою способность быстро возобновлять добычу нефти, как только цены возвращались на нормальный уровень. Кроме того, энергетические компании получают мощную государственную финансовую поддержку для преодоления таких ситуаций.

В краткосрочной перспективе мало кто выиграет от резкого падения цен на нефть, так как потребители, которым это выгодно, как правило, в настоящее время сидят дома и мало передвигаются. Страны-импортеры нефти используют ситуацию в своих интересах и с рекордной скоростью наращивают свои национальные резервы, чтобы при помощи дешевой энергии как можно быстрее восстановить утраченное, как только коронавирус отступит.

Основными неудачниками являются нефтяные сверхдержавы, где доля нефти составляет значительную часть доходов бюджета и где такое значительное падение цен на нефть приводит к финансовой и внутриполитической напряженности.