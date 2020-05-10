На рынке нефти наблюдается "идеальный шторм"
В будущем в различных учебниках по финансам 2020 год определенно будет выделен жирным шрифтом, потому что именно в этот период мы стали свидетелями совершенно невероятных событий - помимо отрицательных процентных ставок мы впервые увидели отрицательные цены на нефть, пишет инвестиционный эксперт Swedbank Роландс Заулс.
"Идеальный шторм" на рынке нефти начался с пандемией коронавируса. В страхе перед смертельной инфекцией большая часть населения быстро спряталась в собственных домах. Транспортное сообщение и туризм зашли в тупик. Все поездки были приостановлены на неопределенный срок, в результате чего спрос на черное золото резко упал.
Аналитики подсчитали, что к концу этого года мировое потребление нефти сократится как минимум на 10 миллионов баррелей в день. Если пандемия продолжится, согласно прогнозам, спрос на нефть упадет на треть.
Напряженность на рынке нефти существовала уже до кризиса коронавируса. Триумф зеленой энергии стал главной причиной, по которой страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией пытались поднять цены на нефть путем сокращения квот на добычу. Однако одного лишь вклада стран ОПЕК было недостаточно - для совместного сокращения добычи нефти необходима поддержка ОПЕК+ и особенно России.
Решение России не поддерживать план Саудовской Аравии оскорбило самих арабов, и они решили начать глобальную нефтяную войну, предложив многим странам покупать нефть по крайне низким ценам.
Саудовская Аравия давно обеспокоена не только действиями России, но и США, которые не являются частью ОПЕК, но всегда увеличивают свою долю рынка в добыче нефти после того, как ОПЕК снизит цены. Начало кризиса дало Саудовской Аравии прекрасную возможность указать американцам на их место. Саудовская Аравия имеет самые низкие расходы на добычу нефти в мире. Поэтому американские производители нефти оказались под огромным давлением и были вынуждены продавать нефть по ценам, близким к себестоимости.
По этой причине среди компаний США увеличилось количество банкротств, но американцы уже не раз доказывали свою способность быстро возобновлять добычу нефти, как только цены возвращались на нормальный уровень. Кроме того, энергетические компании получают мощную государственную финансовую поддержку для преодоления таких ситуаций.
В краткосрочной перспективе мало кто выиграет от резкого падения цен на нефть, так как потребители, которым это выгодно, как правило, в настоящее время сидят дома и мало передвигаются. Страны-импортеры нефти используют ситуацию в своих интересах и с рекордной скоростью наращивают свои национальные резервы, чтобы при помощи дешевой энергии как можно быстрее восстановить утраченное, как только коронавирус отступит.
Основными неудачниками являются нефтяные сверхдержавы, где доля нефти составляет значительную часть доходов бюджета и где такое значительное падение цен на нефть приводит к финансовой и внутриполитической напряженности.
Стремительный рост государственных резервов, а также перепроизводство нефти привели к тому, что в середине апреля у США уже не было достаточно резервуаров для хранения нефти. Если на рынке акций торгуют акциями, то на нефтяном рынке продают фьючерсы. Если у акций нет фиксированного срока погашения, то у фьючерсов он есть. Учитывая, что это производный инструмент, его специфика обязывает инвестора либо покупать, либо продавать нефть, если срок погашения истек.
Приобретая нефть по одному фьючерсному контракту, инвестор обязуется приобрести 1000 баррелей нефти по согласованной цене и в течение определенного времени. Поскольку 1 баррель составляет около 159 литров, минимальная сумма контракта также является физически значимым количеством. Резкое падение цен на нефть привело к тому, что большое количество инвесторов не хотели получать нефть и начали распродавать свои фьючерсы. Для многих "трейдеров" дешевле было получить убытки от продажи фьючерсов, чем физически добывать нефть и искать место для ее хранения.
Для поставщиков нефти потери от кризиса особенно велики: в худшем случае поставщик должен был бы заплатить более 37 долларов за баррель любому, кто вообще согласился бы взять его нефть.
Если в апреле в США индекс сырой нефти WTI из-за истощения нефтяных резервуаров упал до отрицательного уровня, вполне вероятно, что дефицит свободных резервуаров в настоящее время носит глобальный характер. Не исключено, что в ближайшие месяцы, в зависимости от экономической ситуации в развивающихся странах, индекс нефти Brent в Европе в кратчайшие сроки также может потенциально спуститься до негативных отметок. Большие надежды на рост цен на нефть теперь возлагаются на такие страны, как США, Испания и Италия. Эти страны уже надеются на частичное "раскрытие" своей экономики, что также должно постепенно повысить спрос.
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