Минус полмиллиона из бюджета. Рига отменит плату за уличную торговлю для кафе

В связи с отменой данной пошлины самоуправление в этом году лишится около 500 тыс. евро.

Рижская дума подчеркивает, что в связи с чрезвычайным положением и ограничениями на передвижения существенно снизился поток жителей и туристов в городе, что оказывает прямое влияние на такие отрасли, как общественное питание.

Для ресторанной отрасли самым прибыльным временем является лето и весенние солнечные дни, поэтому сейчас необходимы меры поддержки предпринимателей, подчеркивает самоуправление.

Таким образом было принято решение временно приостановить сбор пошлины на уличную торговлю для предоставления услуг общественного питания и на уличную торговлю в публичных местах. Уже уплаченная пошлина за период с 12 марта по 31 октября будет возвращена.

Кроме того, были введены изменения, предусматривающие, что впредь столики и стулья можно будет размещать не только у заведений общественного питания, но и у других общественных заведений, например, у мест торговли, основным бизнесом которых не является предоставление услуг общественного питания, но которые среди прочего продают, например, кофе, чай или закуски.

Самоуправление также облегчило получение разрешения на торговлю.

Теперь не нужно будет получать дополнительное согласование от стройуправы и департамента сообщения Рижской думы для установки только столиков и стульев, если они будут подходить по дизайну к окружающей среде и будут сделаны из качественного материала.