Увеличат пособие по уходу за ребенком и доплату за ребенка с инвалидностью

Рабочая группа под руководством Министерства финансов одобрила предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи, которое предусматривает, что пособие по уходу за ребенком до двух лет будет повышено до 171 евро, доплата за ребенка с инвалидностью - до 150 евро, сообщил советник министра по вопросам коммуникации Янис Зариньш.
Он сообщил, что на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения предложено оказывать дополнительную поддержку получателям пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет.
Проект правил предусматривает, что с 12 марта 2020 года до конца чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией Covid-19,
пособие по уходу за ребенком от полутора до двух лет будет повышено с нынешних 42,69 евро до 171 евро.
Сейчас пособие в размере 171 евро получают родители за уход за ребенком в возрасте до полутора лет.
Для лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью, размер доплаты составит 150 евро вместо 106,72 евро в месяц.
Это связано с тем, что в период чрезвычайного положения растут затраты на уход за такими детьми - дети не посещают учебные заведения, медицинские услуги ограничены, дневные центры закрыты.
Рабочая группа поддержала также предложение о введении программы поддержки предпринимательства, которая будет продолжением пособий за простой. Как пояснила министр, с отменой чрезвычайного положения выплата пособий за простой прекратится, но отрицательное влияние эпидемии Covid-19 продолжится.
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