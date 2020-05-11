Увеличат пособие по уходу за ребенком и доплату за ребенка с инвалидностью

Он сообщил, что на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения предложено оказывать дополнительную поддержку получателям пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет.

Проект правил предусматривает, что с 12 марта 2020 года до конца чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией Covid-19,

пособие по уходу за ребенком от полутора до двух лет будет повышено с нынешних 42,69 евро до 171 евро.

Сейчас пособие в размере 171 евро получают родители за уход за ребенком в возрасте до полутора лет.

Для лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью, размер доплаты составит 150 евро вместо 106,72 евро в месяц.

Это связано с тем, что в период чрезвычайного положения растут затраты на уход за такими детьми - дети не посещают учебные заведения, медицинские услуги ограничены, дневные центры закрыты.

Рабочая группа поддержала также предложение о введении программы поддержки предпринимательства, которая будет продолжением пособий за простой. Как пояснила министр, с отменой чрезвычайного положения выплата пособий за простой прекратится, но отрицательное влияние эпидемии Covid-19 продолжится.