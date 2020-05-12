Французской модели и актрисе Летиции Касте вчера, 11 мая, исполнилось 42. В активе успешная модельная и актерская карьера, звание секс-символа и символа Франции, трое детей и один из самых желанных французов - Луи Гаррель - в мужьях.

Символ Франции

В 2000 году, когда девушке был только 21 год, собранием мэров городов Франции она была выбрана прототипом национального символа свободной республики — Марианны (название Франции во времена Великой Французской революции), которая является олицетворением национального девиза "Свобода, равенство, братство".

До нее также были избраны такие красавицы как Брижит Бардо, Мирей Матье, Катрин Денев, Инес де ля Фрессанж.

"Да, меня выбрали Марианной, мое изображение чеканили на монетах, марках, флагах. Я, если честно, сама не понимаю, как стала главной моделью родной страны, но ужасно этим горжусь",

— признавалась в одном интервью юная модель.

Модельная карьера

В 18 лет обаятельная француженка стала одной из участниц показа Victoria's Secret. В то время это еще не было костюмированным шоу с крыльями под музыкальное сопровождение.

Каста всегда отличалась немаленькими пропорциями, а ее рост всего 170 см. Однако это не стало для нее помехой, и в 1998 году она смогла стать моделью года, приняла участие в съемках для календаря Pirelli.

Кроме этого она участвовала и в показах Yves Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Jean-Paul Gaultier.

Также женщина является представителем косметической компании L'Oréal. Её фотографии были на обложках таких популярных журналов, как Cosmopolitan, Vogue, Rolling Stone, Elle и Glamour. И это только малая доля списка обложек изданий, на которых она была!

Актриса

Дебютировала в качестве актрисы модель в комедии "Астерикс и Обеликс", где ее коллегой по фильму был Жерар Депардье. Но самой яркой киноработой можно назвать фильм режиссера Рауля Руиса "Серж Генсбур. Герой и хулиган", где Каста выступила в роли Брижит Бардо.

В 2019 году на экраны вышла кинолента "Честный человек" с Луи Гаррелем. С ним, кстати, они счастливы вместе в браке.

ФОТО: SCANPIX