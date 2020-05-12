Вт, 12.05.2020
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Lido начинает открывать рестораны после двух месяцев простоя

Ресторан Lido. Иллюстрация

ФОТО: Ieva ÄÄ«ka / LETA

После почти двух месяцев простоя для посетителей открывается сеть ресторанов Lido. 14 мая начнет работать Vērmanītis, на следующей - рестораны в торговых центрах. К концу мая восстановится работа абсолютно всех заведений Lido. 

Сейчас открыт ресторан в Адажи, в торговом центре Apelsīns, также и кафе в т/ц Spice. 12 мая откроются три магазина Lido, бистро Ķirsons Māja и Damme. Планируется, что 14 мая откроются рестораны Lido в т/ц Domina, Spice и Alfa, сообщили RUS.TVNET в компании. 

Как сообщалось, ввиду режима ЧС 18 марта Lido на время закрыло все рестораны.

"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тысяч человек. К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на 100% уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству", - сказал тогда  основатель и председатель правления Lido Гунар Кирсонс.

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