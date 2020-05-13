Похудевшая вокалистка Little Big и домашние видео. Как прошел первый эфир "Евровидения-2020"

В эфире шоу показывали клипы участников согласно заранее составленному расписанию. Часть видео была записана на сцене.

Через пять номеров после начала эфира начались включения артистов конкурса — они передавали привет из самоизоляции, поддерживая аудиторию, которая так ждала этого шоу.

Участников двух онлайн-концертов были распределены с помощью жеребьевки. В первом прямом эфире свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Украина, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия. Во время онлайн-трансляции не было традиционного голосования за участников.

Видео: Первый онлайн-концерт участников "Евровидения-2020"

Разумеется, многие фанаты по всему миру ждали выступление российской группы Little Big. В эфире показали клип популярной группы, после чего Илья Прусикин и Софья Таюрская вышли в прямой эфир, продемонстрировав "карантинную" версию песни "Uno" в пиано-гитарном исполнении.

Илья Прусикин предстал в шортах и футболке с медведем, Софья Таюрская - за синтезатором. Многие поклонники отметили, что она изрядно похудела.

ФОТО: Youtube/ Eurovision Song Contest

Во время шоу организаторы "Евровидения" вывели в интернет-эфир даже простых зрителей и различных блогеров. А в финале выпуска даже прокрутили совсем уж домашние видео - с дач, из квартир и домов зрителей, перепевших конкурсные композиции.

Вторая часть шоу состоится в четверг, 14 мая. 16 мая состоится специальный онлайн-концерт под названием "Евровидение: Европа сияет светом". Такое решение организаторы конкурса - Европейский вещательный союз и пул из трех телекомпаний Нидерландов - приняли еще в конце апреля.

Из-за пандемии коронавируса конкурс "Евровидение-2020" отменили, а в здании арены в Роттердаме разместили госпиталь для лечения больных Covid-19.