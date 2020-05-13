"90 капельниц за три недели". Откровения Джигана о супруге и проблемах с наркотиками

Итак, 36-летний Тимати пригласил к себе в эфир трансляции Instagram бывшего артиста своего музыкального лейбла Black Star, 34-летнего Дениса Устименко-Вайнштейна, выступающего под именем Джиган.

Тимати был рад увидеть коллегу в адекватном состоянии, а тот в свою очередь признался, что жив и здоров благодаря Самойловой.

Джиган пытается наладить жизнь после скандальных выходок, за которыми наблюдала вся страна.

Рэпер признался, что прошел курс лечения в клинике для зависимых и теперь отказался даже от курения сигарет.

Кроме того, музыкант пересмотрел свое отношение к людям. Он впервые за много лет решил по-дружески пообщаться с Тимати. Джигана тронуло, что, несмотря на конфликт, коллега поддерживал его в непростой период.

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить", - говорил он в прямом эфире с основателем Black Star.

"Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла", - добавил он.

Артист отметил, что если бы не его крепкое здоровье, то давно оказался бы в психиатрической лечебнице или на том свете. "Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются", — говорил он.

Напомним, в конце марта модель и бизнес-леди Оксана Самойлова сообщила, что намерена развестись с рэпером Джиганом. Модель заявила, что подала на развод из-за пьяных загулов и измен избранника. "Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой", - уверена она.