"Тест на Covid-19 пока не сдавала". После выписки из больницы Буланова снова слегла

Певица Татьяна Буланова сообщила изданию StarHit о проблемах со здоровьем после выписки из больницы. На этот раз она слегла предположительно с простудой.

"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", - рассказала она. Сейчас певица лечится дома. По ее словам, пока она не сдавала тест на Covid-19, однако может это сделать в случае необходимости.

Артистка находится на самоизоляции в своем доме в Санкт-Петербурге и за последние полтора месяца отлучилась только один раз - на съемки в Москву.

"Меня, как волка, ноги кормят. У меня нет дотаций, финансовых выплат. Поработал - получил деньги. Не съездил - не получил. Жить надо на что-то, есть на что-то", - приводит слова певицы издание.

11 апреля стало известно о госпитализации Булановой с подозрением на инсульт. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше, а концертный директор певицы Лариса Рассказова сообщила, что у артистки было предынсультное состояние.

После выписки Буланова призналась, что не понимает, на что ей сейчас жить. Из-за вспышки коронавируса у нее отменилось множество концертов, а финансовая подушка безопасности у нее отсутствует.