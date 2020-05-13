Латвия купит для врачей комбинезоны, у которых нет сертификата

"У комбинезонов нет сертификата ЕС. Решение все-таки выбрать этого поставщика принято из-за критической нехватки таких средств индивидуальной защиты в Европейском союзе", - сообщила министр.

Ziņas no EK - EK vienotajā iepirkumā par aizsargkombinezoniem, kur piedalās arī Latvija, ir atlasīts tieši viens pretendents. Kombinezoniem NAV EC sertifikāta. Lēmums tomēr izvēlēties šo piegādātāju pieņemts, ņemto vērā šī IAL kritisko nepietiekamību ES. — Ilze Viņķele (@Vinkele) May 13, 2020

Как сообщалось, в пятницу после заседания коалиционного совета Винькеле заявила, что, если критическая ситуация со средствами индивидуальной защиты сохранится, в течение нескольких недель может быть принято решение об ограничении медицинских услуг. Как известно, в Латвии начали восстанавливать предоставление медуслуг.

Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил Госполиции провести проверку процедуры закупки средств индивидуальной защиты на сумму в почти 900 тысяч евро, так как есть подозрения, что товар не соответствует качеству.