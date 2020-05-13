Латвия купит для врачей комбинезоны, у которых нет сертификата

В условиях нехватки индивидуальных защитных средств в рамках единой закупки Еврокомиссии, в которой участвует и Латвия, будут приобретены защитные комбинезоны без сертификата, написала в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.
"У комбинезонов нет сертификата ЕС. Решение все-таки выбрать этого поставщика принято из-за критической нехватки таких средств индивидуальной защиты в Европейском союзе", - сообщила министр.
Ziņas no EK - EK vienotajā iepirkumā par aizsargkombinezoniem, kur piedalās arī Latvija, ir atlasīts tieši viens pretendents. Kombinezoniem NAV EC sertifikāta. Lēmums tomēr izvēlēties šo piegādātāju pieņemts, ņemto vērā šī IAL kritisko nepietiekamību ES.— Ilze Viņķele (@Vinkele) May 13, 2020
Как сообщалось, в пятницу после заседания коалиционного совета Винькеле заявила, что, если критическая ситуация со средствами индивидуальной защиты сохранится, в течение нескольких недель может быть принято решение об ограничении медицинских услуг. Как известно, в Латвии начали восстанавливать предоставление медуслуг.
Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил Госполиции провести проверку процедуры закупки средств индивидуальной защиты на сумму в почти 900 тысяч евро, так как есть подозрения, что товар не соответствует качеству.
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