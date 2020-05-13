Ср, 13.05.2020
В условиях "инфодемии", связанной с Covid-19, Латвия на фоне других стран выглядит достаточно хорошо из-за меньшего распространения дезинформации. Янис Сартс, директор центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Stratcom

Латвия купит для врачей комбинезоны, у которых нет сертификата

Медик. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В условиях нехватки индивидуальных защитных средств в рамках единой закупки Еврокомиссии, в которой участвует и Латвия, будут приобретены защитные комбинезоны без сертификата, написала в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"У комбинезонов нет сертификата ЕС. Решение все-таки выбрать этого поставщика принято из-за критической нехватки таких средств индивидуальной защиты в Европейском союзе", - сообщила министр.

Как сообщалось, в пятницу после заседания коалиционного совета Винькеле заявила, что, если критическая ситуация со средствами индивидуальной защиты сохранится, в течение нескольких недель может быть принято решение об ограничении медицинских услуг. Как известно, в Латвии начали восстанавливать предоставление медуслуг

Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил Госполиции провести проверку процедуры закупки средств индивидуальной защиты на сумму в почти 900 тысяч евро, так как есть подозрения, что товар не соответствует качеству. 

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