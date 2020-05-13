Ср, 13.05.2020
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Премьер: посмотрим, может быть, некоторые латвийцы получат маски бесплатно

Женщина в маске, иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 заявил, что, возможно, некоторым группам населения маски для лица будут выдавать бесплатно. Как известно, сейчас в общественном транспорте пассажиры обязаны прикрывать лицо. 

"Минэкономики работает с местными производителями, и если будут в Латвии производить, мы поищем возможности выдавать людям готовые маски бесплатно", - сказал премьер. 

Комментируя критику в адрес закупки масок, Кариньш указал, что сейчас их можно купить только в Китае. В Латвии нет аккредитованных лабораторий, которые могут проверить маски. 

Латвия отправляет маски за границу на проверки, но на это требуется недели три-четыре. Первичную проверку средства защиты проходят на кафедре охраны труда Университета им. П. Страдиня. 

По словам премьера, чиновники делают заказы согласно установленной Минздравом спецификации. И если страна купила несоответствующие маски - ответственность за это несет поставщик. Однако нужно учитывать, что в нынешних условиях сложно делать эти поставки. Средства защиты часто приходят не с той документацией, которую ожидают в Латвии. 

В среду глава Минздрава Илзе Винькеле сообщила, что Латвия примет участие в централизованной европейской закупке несертифицированных комбинезонов для врачей. 

Как известно, ранее премьер призвал Госконтроль провести проверку процесса закупки масок. 

Видео: Интервью премьера программе 900 sekundes 

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