Премьер: посмотрим, может быть, некоторые латвийцы получат маски бесплатно

"Минэкономики работает с местными производителями, и если будут в Латвии производить, мы поищем возможности выдавать людям готовые маски бесплатно", - сказал премьер.

Комментируя критику в адрес закупки масок, Кариньш указал, что сейчас их можно купить только в Китае. В Латвии нет аккредитованных лабораторий, которые могут проверить маски.

Латвия отправляет маски за границу на проверки, но на это требуется недели три-четыре. Первичную проверку средства защиты проходят на кафедре охраны труда Университета им. П. Страдиня.

По словам премьера, чиновники делают заказы согласно установленной Минздравом спецификации. И если страна купила несоответствующие маски - ответственность за это несет поставщик. Однако нужно учитывать, что в нынешних условиях сложно делать эти поставки. Средства защиты часто приходят не с той документацией, которую ожидают в Латвии.

В среду глава Минздрава Илзе Винькеле сообщила, что Латвия примет участие в централизованной европейской закупке несертифицированных комбинезонов для врачей.

Как известно, ранее премьер призвал Госконтроль провести проверку процесса закупки масок.

Видео: Интервью премьера программе 900 sekundes