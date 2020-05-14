Дистанционные секс-игрушки и массажные свечи: интимная жизнь латвийцев во время самоизоляции

Надувные куклы востребованы как никогда

Один из крупнейших в мире брендов интим-товаров Sex Doll Genie, который базируется в США, сделал вывод, что в последнее время бизнес по продаже надувных кукол "цветет и пахнет". Согласно мнению руководства компании, во время самоизоляции все больше людей готовы к экспериментам, пока другие используют надувных кукол как спасение, когда установлены ограничения и люди не могут увидеться, рассказывает программа Bez Tabu.

Только в первые три недели апреля этого года в магазинах Sex Doll Genie было куплено на 33,2% больше надувных кукол.

Что в Латвии?

Люди, встреченные на улицах Риги, либо держат свою интимную жизнь в секрете, либо просто с уверенностью говорят, что все в этом плане хорошо, потому секс-игрушки не нужны.

Представитель местного магазина интим-товаров сети SexyStyle Викия Клишане отмечает, что кукла хорошего качества стоит "как автомобиль" - доставка и содержание слишком дороги. Потому местные покупатели больше предпочитают секс-игрушки подешевле. В отличие от заключения, что за рубежом такие товары стали более популярны среди одиночек, количество товаров и покупок, купленных в магазинах Латвии, показывает, что в стране интимная жизнь становится более пикантной у пар.

"Одна из самых поразительных вещей, что мы не ожидали, - это то, что пары, в конце концов, стали использовать страпоны (фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса), больше используют анальные игрушки, поскольку это то занятие, которое требует более длительной подготовки. Прямо сейчас у людей больше времени ", - делает вывод Клишане.

Если возможности возлюбленных встречаться во время "останься дома" ограничены, на помощь приходят секс-игрушки, которые работают дистанционно с помощью приложения на мобильном телефоне. На такие устройства сейчас также есть спрос.

Менструальные чашечки, тампоны для секса, массажные свечи и так далее

Викия Клишане рассказывает, что женщины в данный период, когда появилось больше времени, осваивают нюансы интимного здоровья, о чем свидетельствует растущий спрос на менструальные чашечки.

В свою очередь, если пара во время "останься дома" хочет чаще заниматься сексом, но этому мешает менструация, то на помощь приходит специальный тампон. Он также довольно востребован, рассказывает Клишане.

Приобретают также массажные свечи, которые тают во время горения, таким образом создавая масло, которое можно использовать в массаже.

Каков покупатель?

Среднестатическому клиенту секс-шопа в среднем 35-40 лет, рассказывает Клишане. Она также добавила, что во время Covid-19, когда у многих кошелек стал тоньше и приходиться продумывать затраты, покупки клиентов стали более продуманы. Покупатели задумываются, не первой ли необходимости покупка и подойдет ли она для практичного применения.

Также согласно наблюдениям магазина, клиенты сейчас все чаще отдают предпочтение покупкам в интернет-магазине.

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