Все работники Lido постепенно вернутся на работу; им вернут недоплаченные деньги

До конца мая планируется возобновить работу всех ресторанов, продолжая соблюдать усиленные меры предосторожности.

Аузиня подчеркнула, что за время чрезвычайного положения ни один работник не был уволен, но двое подали заявления об уходе.

В марте пособия по простою получали 663 работника Lido, в апреле - 755.

Аузиня сообщила, что не выплаченные в полном размере зарплаты за март работникам Lido планируется постепенно выплатить после открытия всех ресторанов тремя частями в течение трех месяцев.

Представитель компании подчеркнула необходимость снизить ставку налога на добавленную стоимость для отраслей туризма и общественного питания, что стало бы существенной помощью в сложившейся ситуации.