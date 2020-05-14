Экс-жена Башарова рассказала об избиении во время беременности: "В нем живет несколько личностей"

Пять лет женщина молчала о побоях со стороны артиста. Сейчас ей страшно за общего с Башаровым сына Марселя, поэтому она решила привлечь внимание общественности.

Марат Башаров давно не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем. На шоу Леры Кудрявцевой он признался, что бил своих женщин. Елизавета Шевыркова не может без слез вспоминать пережитое.

Она вспоминает, что пьяным Башаров становился совершенно другим.

"В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя - Игорь Леонидович", - цитирует женщину "Комсомольская правда"

Елизавета объяснила, что когда Башаров трезвый, то он хороший отец. Выпившим он говорил:

"Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я Марат Алимжанович так себя вести не могу".

По словам Шевырковой, актера не останавливало даже то, что она была беременна, когда Башаров поднимал на нее руку. Елизавета вспоминает, что сначала муж ее оскорблял и унижал словесно. Один раз она не выдержала и вылила на мужа стакан воды. В ответ актер начал душить беременную жену. Женщина смогла убежать в другую комнату. После ей было трудно и страшно говорить с мужем. Она даже обращалась к психологу.

Шевыркова указывает на то,что сын очень любит Марата, но она не может оставить из вместе - это опасно. Она надеется, что он прекратит пьяные загулы, ведь мальчику нужен здоровый отец. Напомним, ее брак с Башаровым был официально расторгнут в марте 2019 года.