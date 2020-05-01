"Да, я бил своих жен": Семь звезд, которых обвиняли в рукоприкладстве

С новой силой СМИ заговорили о домашнем насилии. Причиной для этого послужили скандальные высказывания Регины Тодоренко в адрес женщин, которых бьют мужья. Журнал Glamour лишил блогера титула "Женщина года".
Заявление Тодоренко вызвало бурную реакцию в соцсетях. Среди тех, кто отреагировал на слова телеведущей, нашлись как противники ее заявления, так и те, кто выступил против ее травли.
К примеру, телеведущая и журналист Тина Канделаки указала, что многие абьюзеры до сих пор не наказаны. Никто даже не думает о том, чтобы лишить их званий или полученных ранее наград. Они продолжают свободно вести телепрограммы и сниматься в кино.
RUS.TVNET решил вспомнить семь знаменитостей, которые обвинялись в рукоприкладстве.
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