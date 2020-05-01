Сб, 2.05.2020
Символом годовщины восстановления независимости Латвийской Республики должна быть честность действий, а не белые скатерти. Омбудсмен Юрис Янсонс

"Да, я бил своих жен": Семь звезд, которых обвиняли в рукоприкладстве

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Марат Башаров

ФОТО: https://www.instagram.com/bugevuge/myaffleck/memetovarsen/ коллаж RUS.TVNET

С новой силой СМИ заговорили о домашнем насилии. Причиной для этого послужили скандальные высказывания Регины Тодоренко в адрес женщин, которых бьют мужья. Журнал Glamour лишил блогера титула "Женщина года". 

Заявление Тодоренко вызвало бурную реакцию в соцсетях. Среди тех, кто отреагировал на слова телеведущей, нашлись как противники ее заявления, так и те, кто выступил против ее травли.

К примеру, телеведущая и журналист Тина Канделаки указала, что многие абьюзеры до сих пор не наказаны. Никто даже не думает о том, чтобы лишить их званий или полученных ранее наград. Они продолжают свободно вести телепрограммы и сниматься в кино. 

RUS.TVNET решил вспомнить семь знаменитостей, которые обвинялись в рукоприкладстве. 

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Марат Башаров

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