"Да, я бил своих жен": Семь звезд, которых обвиняли в рукоприкладстве

Заявление Тодоренко вызвало бурную реакцию в соцсетях. Среди тех, кто отреагировал на слова телеведущей, нашлись как противники ее заявления, так и те, кто выступил против ее травли.

К примеру, телеведущая и журналист Тина Канделаки указала, что многие абьюзеры до сих пор не наказаны. Никто даже не думает о том, чтобы лишить их званий или полученных ранее наград. Они продолжают свободно вести телепрограммы и сниматься в кино.

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