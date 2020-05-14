KNAB просит начать дело против предпринимателя Роланда Алпе. За вымогательство

Не сообщая имен, KNAB сообщил агентству LETA, что лицо просят призвать к ответственности по двум попыткам вымогательства в крупном размере, а также по

факту вымогательства в крупном размере и легализацию преступно нажитых средств.

Распространенная KNAB инфографика, возможно, свидетельствует о том, что человек, выдавая себя за других, просил у людей деньги, и в одном случае получил желаемое, возможно, при помощи посредника.

KNAB š.g. 12.maijā nosūtījis krimināllietas materiālus Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1⃣ personu. pic.twitter.com/b0j6JnvYgw — KNAB (@KNABinforme) May 14, 2020

В марте этого года программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что получивший широкую известность в "желтой прессе" Рональд Алпе осужден за попытку мошенничества в крупном размере. За попытку продать ложную информацию акционеру ABLV Bank Эрнесту Бернису ему вынесли приговор в виде условного лишения свободы и денежного штрафа.

Алпе связан и с другими уголовными делами по факту мошенничества, например, когда выдал себя за бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса.

De facto сообщало, что Алпе обманывал многих известных в Латвии женщин. RUS.TVNET ранее информировал, что его жертвой стала местная певица Лиене Ушакова.