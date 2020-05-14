Чт, 14.05.2020
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KNAB просит начать дело против предпринимателя Роланда Алпе. За вымогательство

ФОТО: LTV

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит Генеральную прокуратуру начать уголовное дело против предпринимателя Роланда Алпе за вымогательство 85 тысяч евро и попытку вымогательства 195 тысяч евро, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация. 

Не сообщая имен, KNAB сообщил агентству LETA, что лицо просят призвать к ответственности по двум попыткам вымогательства в крупном размере, а также по

факту вымогательства в крупном размере и легализацию преступно нажитых средств. 

Распространенная KNAB инфографика, возможно, свидетельствует о том, что человек, выдавая себя за других, просил у людей деньги, и в одном случае получил желаемое, возможно, при помощи посредника. 

В марте этого года программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что получивший широкую известность в "желтой прессе" Рональд Алпе осужден за попытку мошенничества в крупном размере. За попытку продать ложную информацию акционеру ABLV Bank Эрнесту Бернису ему вынесли приговор в виде условного лишения свободы и денежного штрафа. 

Алпе связан и с другими уголовными делами по факту мошенничества, например, когда выдал себя за бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса. 

De facto сообщало, что Алпе обманывал многих известных в Латвии женщин. RUS.TVNET ранее информировал, что его жертвой стала местная певица Лиене Ушакова

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