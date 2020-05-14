За Гулами внесен залог. Скоро он может выйти на свободу

В среду суд арестовал Гулами до тех пор, пока за него внесут залог.

Ранее, по информации Латвийского телевидения, Государственная полиция задержала предпринимателя Гулама Гулами. Это LTV подтвердили многие источники.

Широкую известность Гулам Гулами получил из-за коррупционного скандала в 2014 году - тогда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) удалось задержать за взяточничество судью Рижского окружного суда Ивету Берзиню. В свою очередь Гулами был задержан по подозрению в даче взятки.

В 2016 году мужчина получил наказание в виде условного лишения свободы на год с последующим контролем полиции на полгода, а также штраф в размере 9250 евро.

Предприниматель был фигурантом нескольких уголовных дел - он уже был приговорён в 2018 году к реальному сроку заключения по делу о пропаже крупной партии хлопка. Однако приговор был обжалован, предприниматель находился на свободе.